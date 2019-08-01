المالية: مد معرض السلع المعمرة حتى 8 أغسطس تلبية لرغبة العاملين.. وصرف الحافز التكميلي للموظفين المعينين والمكافأة من يوليو

وزارة المالية:

مد معرض السلع المعمرة حتى ٨ أغسطس تلبية لرغبة العاملين

صرف الحافز التكميلي للموظفين المعينين والمكافأة من يوليو



قررت وزارة المالية مد فترة معرض «السلع المعمرة»، الذى تنظمه بالتعاون مع شركة بيوت الأزياء الراقية «هانو، بنزايون» التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة، أسبوعًا ثالثًا لينتهي ٨ أغسطس المقبل، بدلًا من أول أغسطس؛ وذلك بناءً على طلب وحدة تكافؤ الفرص برئاسة داليا فؤاد؛ تلبية لرغبة العاملين خاصة فى ظل الإقبال المتزايد على المنتجات المصرية التى اكتسبت ثقتهم بجودتها العالية، وأسعارها التنافسية، مؤكدة حرصها على تشجيع الصناعة الوطنية، وتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين.



وأكد حمدى أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الراقية «هانو، بنزايون»، حرصه على الارتقاء بجودة المنتجات، من أجل الإسهام الفعَّال فى النهوض بالصناعة المحلية باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطنى، والتعاون مع الجهات الحكومية فى إقامة المعارض السلعية بأسعار جاذبة.



وقال محمود عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب للشؤون التجارية والتسويق، إنه تم السماح للعاملين بوزارة المالية بالتوجه إلى أقرب فرع للشركة، وشراء ما يحتاجونه من السلع والمنتجات بنفس المزايا المتاحة بالمعرض خلال فترة إقامته بالوزارة؛ وذلك تيسيرًا عليهم؛ بما يُسهم فى تعزيز ثقتهم بالمنتج المحلي؛ تشجيعًا للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أنه نظرًا لنجاح المعرض والإقبال الكبير من العاملين، سيتم خلال الفترة المقبلة تكرار تنظيمه بمصلحتى «الضرائب العامة»، و«الضرائب العقارية».



وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب للشئون التجارية والتسويق أن المنتجات المعروضة تُباع بأسعار تنافسية، وضمان يصل إلى ٣ سنوات، بنظام التقسيط لمدة ٣٦ شهرًا بفائدة ٨.٥٪، من خلال بنوك «الإسكان والتعمير، والأهلى، ومصر».



وأكد أيمن إحسان، رئيس قطاع التسويق بالشركة، أن هناك اتجاهًا لإقامة المعرض فى وزارت أخرى، إضافة إلى تنظيمه بالمحافظات، خاصة فى ظل الإقبال المتزايد على المنتجات التى تتسم بجودتها العالية، موضحًا أن مواطني الأقاليم لن يتحملوا تكلفة نقل السلع إلى محافظاتهم.



وقال رئيس قطاع التسويق بالشركة إن الخصومات المقررة للعاملين بوزارة المالية خلال هذا المعرض «استثنائية»، ولم يتم طرحها من قبل، فى معارض البيع الخاصة بالشركة، لافتًا إلى أن الشركة تنازلت عن نسبة من هامش الربح لتتراوح نسبة الخصومات من ١٠ إلى ٥٠٪، مراعاة للبعد الاجتماعى، بما يساعد فى دعم الصناعة الوطنية.



وقال خالد عبد الرحمن، وأيمن سيد، مديرا التسويق بالشركة، إن هناك اتجاهًا لدى الشركة للتعاون مع وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، فى إقامة معرض للأدوات المكتبية والزى المدرسى، تيسيرًا على العاملين.



وأكدا أنه تم عرض لمبات «ليد» الموفرة بالمعرض ذات الجودة العالية، بأسعار تنافسية، وتوفير بعض السلع التى لم تكن موجودة بالمعرض؛ تلبية لرغبة العاملين، وقد كان السجاد والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، أكثر السلع إقبالًا.



وقال عبد الرازق عبد العال، رئيس قسم السجاد بالشركة، إن هناك إقبالًا متزايدًا على شراء السجاد، مما جعل المعرض فرصة كبيرة لترويج منتجاتهم التى تُباع بنصف الثمن، ودفعهم للتفكير فى تنوع السجاد خلال المعارض المقبلة، وزيادة المساحة المخصصة لعرض السلع.



أعلنت وزارة المالية القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو 2019.



أكدت الوزارة أن الحد الأدنى لإجمالي الأجر يشمل الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى مُضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية التى تُؤدى عن الموظف أو العامل فى تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء، مُوضحة أن الأجور المكملة أو المُتغيرة تشمل كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التى تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذي يتم الخصم عليه بها.



أضافت الوزارة أنه يتم تحديد «الحافز التكميلى للحد الأدنى» على أساس الفرق بين إجمالي الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهرى لقيمة إجمالى الأجر المستحق فى أول يوليو 2019، ويتم صرفه للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بدءًا من أول يوليو 2019، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة الحد الأدنى الشهرى بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حد أدنى وفقًا لأحكام قرار رئيس الوزراء.



أكدت استمرار صرف مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضى، وبدلات التفرغ، وبدلات الإقامة فى الأماكن النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أى مزايا عينية، للموظفين أو العاملين المستحقين وفق القواعد المقررة لهذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا دون أثر على قيمة «الحافز التكميلى» بمعنى أنه ستتم إضافتها إلى «الحافز التكميلى»، لافتة إلى أن هذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا لا تدخل فى حساب الفرق بين إجمالى الأجر، والحد الأدنى للأجر الذي يتحدد به «الحافز التكميلى».



أضافت أن الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز، والمكآفات، والبدلات التى يتقاضها الموظف أو العامل تسرى على «الحافز التكميلى»، بحيث يرتبط بأيام العمل الفعلية للمستحقين، سواءً الذين يعملون طوال الوقت، أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت على ضوء الضوابط المقررة.



ولضمان استمرار صرف «الحافز التكميلى» لمستحقيه، فقد طالبت الوزارة الجهات الإدارية، بموافاة قطاع الموازنة فى موعد غايته الأول من يناير 2020 بموقف الصرف الفعلى، واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها بما لا يجاوز «الحافز التكميلى للحد الأدنى»، مع تحديد مصدر التمويل المطلوب التعزيز به، بمراعاة عدم استخدام الاعتمادات التي ستخصص لهذا الحافز، أو وفوراتها فى أى غرض آخر بخلاف ما خُصصت من أجله.



كان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا بتحديد الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذى يستحقه الموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يستحق شاغلو الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه، والدرجة العالية ٥ آلاف جنيه، ودرجة مدير عام 4 آلاف جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه، والدرجة الثانية 3 آلاف جنيه، والدرجة الثالثة 2600 جنيه، والدرجة الرابعة 2400 جنيه، والدرجة الخامسة 2200 جنيه، والدرجة السادسة 2000 جنيه، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو إصلاح منظومة الأجور بالجهاز الإدارى للدولة.