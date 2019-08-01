داليا مصطفى تكشف عن تفاصيل دورها فى حواديت الشانزلزيه

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن دورها فى مسلسل " حواديت الشانزلزيه، والذى من المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضانى المقبل.



وأكدت " داليا" ، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها تلعب داخل الأحداث دور قسمت الزوجة التى يتم قتل زوجها فى الحلقات الأولى من العمل وهو الدور الذى يقوم بتجسيده الفنان إياد نصار ، لنبدأ فى رحلة البحث عن الجاني.



وأضافت: " العمل تدور أحداثه فى اطار درامى اجتماعى تشويقى ويبلغ عدد حلقاته 45 فقط".



يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، منه جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، إنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايده رياض، فريده سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل.



العمل من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن قصه أيمن سليم وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.