المجتمعات العمرانية: تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بالسادات 18 أغسطس.. ومساعد نائب الهيئة يزور المنيا الجديدة

وزارة الإسكان:

تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بالسادات 18 أغسطس

مساعد نائب المجتمعات العمرانية يزور المنيا الجديدة



اكد بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد الموافق 18/8/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 3/10/2019، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمنطقة السكنية (حى النخيل – مجاورة 3 و4)، والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية للمرحلة السابعة للإسكان الاجتماعى، خلال الفترة من 19 : 25/12/2016، والمرحلة الثامنة بتاريخ 11/11/2017.



وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة، من 1 : 50، يوم الأحد 18/8/2019، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 19/8/2019، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 20/8/2019، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 21/8/2019، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 22/8/2019، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 25/8/2019، والقطع من 301 : 350، يوم الإثنين 26/8/2019، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 27/8/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 28/8/2019، والقطع من 451 : 500، يوم الخميس 29/8/2019، والقطع من 501 : 550، يوم الأحد 1/9/2019، والقطع من 551 : 600، يوم الإثنين 2/9/2019، والقطع من 601 : 650، يوم الثلاثاء 3/9/2019، والقطع من 651 : 700، يوم الأربعاء 4/9/2019، والقطع من 701 : 750، يوم الخميس 5/9/2019، والقطع من 751 : 800، يوم الأحد 8/9/2019، والقطع من 801 : 829، يوم الإثنين 9/9/2019، وتم تخصيص أيام الثلاثاء 10/9/2019، والأربعاء 11/9/2019، والخميس 12/9/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.



وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة الرابعة، من 1 : 50، يوم الأحد 15/9/2019، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 16/9/2019، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 17/9/2019، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 18/9/2019، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 19/9/2019، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 22/9/2019، والقطع من 301 : 350، يوم الإثنين 23/9/2019، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 24/9/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 25/9/2019، والقطع من 451 : 500، يوم الخميس 26/9/2019، والقطع من 501 : 550، يوم الأحد 29/9/2019، والقطع من 551 : 600، يوم الإثنين 30/9/2019، والقطع من 601 : 650، يوم الثلاثاء 1/10/2019، والقطع من 651 : 703، يوم الأربعاء 2/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 3/10/2019، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.​



فيما قام المهندس علاء عبدالعزيز مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة المنيا الجديدة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك المشروعات، رافقه خلال الزيارة المهندس يحيى الجارحي مدير عام الطرق بالهيئة والمهندس معتز عبدالفتاح مدير عام الزراعة بالهيئة والمهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولي الجهاز.



وتفقد عبدالعزيز، أعمال تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوي بالمدينة، وكذا استكمال أعمال الرصف وتوسعة الطرق بالمدينة، بعد الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي، وتزامنًا مع تطوير أعمال الزراعة، واستكمال البنية التحتية وتنفيذ شبكة الري بالمدينة، ومشروعات المرافق، ومنها مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 20 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، موجهًا بضرورة سرعة إنهاء الأعمال المتبقية، وكذا تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمحطة تنقية مياه الشرب الدائمة بطاقة 50 ألف م3/ يوم.



كما اجتمع مساعد نائب رئيس الهيئة، مع مسئولي الشركات المنفذة لمشروعات الطرق والمرافق والزراعة بالمدينة، للتأكيد علي التواصل المستمر في تقديم الدعم اللازم، والمتابعة الدورية لمواقع العمل، وحفّز الشركات علي استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية، مطالبًا بضرورة العمل على توفير عوامل الجذب للمواطنين بالمدينة، ومنها زيادة المشروعات الخدمية والترفيهية وغير ذلك، وذلك في إطار المتابعة الدورية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير العمل بالمدن الجديدة.