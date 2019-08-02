الشرقية تعلن استعدادها لـ عيد الأضحى.. إلغاء الإجازات لجميع القيادات.. التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المنشآت الحيوية.. تجهيز 464 ساحة للصلاة

محافظ الشرقية :

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات فرعية بكافة المراكز

تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لقضاء أوقات ممتعة بالمتنزهات

الحملات التموينية و التفتيشية على شوادر اللحوم و المحال التجارية



قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات يترأسها أحد المسئولين بذات الجهة ممن لديه القدرة على التصرف في مواجهة المشكلات والأحداث الطارئة واتخاذ ما يلزم بشأنها وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.



كما قرر المحافظ إلغاء الأجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة وتواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمكاتبهم خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك و التصدي بكل قوة للتعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لقضاء أوقات ممتعة بالمتنزهات والحدائق العامة و التنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات تحدث خلال الأجازة وإزالتها فورًا.



وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لمدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التموينية و التفتيشية على شوادر اللحوم و المحال التجارية لمتابعة الأسعار و التأكد من توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل العيد و بأسعار تنافسية لتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.



ونبه المحافظ على مدير مديرية الطب البيطري ضرورة التنسيق مع مديرية الصحة لتكثيف جهودهما لمراقبة المجازر للتأكيد وضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الذبح خارجها وتحرير المحاضر القانونية حيال المخالفين واستمرار فتح المجازر بالمجان طوال أيام العيد لاستقبال مذبوحات الأهالي.



وأكد المحافظ على مدير مديرية الصحة بزيادة عدد النوبتجيات للأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية لإستقبال كافة حالات الطوارئ خلال إجازة العيد.



وشدد المحافظ على ضرورة تواجد طاقم إداري وفني بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية في مواقعهم طوال أيام أجازة العيد وقيامهم بأداء الدور المنوط بهم لتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل لكافة المواطنين وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال أيام العيد.



وأوضح محافظ الشرقية أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين دور العبادة (المساجد – الكنائس ) والمنشآت الحيوية الهامة وتوفير الحماية والأمن للمواطنين لقضاء أجازة عيد الأضحي بكل ارتياح وطمأنينة مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على إدارة مرور الشرقية والإدارة الفرعية لها بالمراكز بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الإنضباط المروري ومواجهة المخالفين لمنع وقوع أي حوادث على الطرق واتخاذ كافة الاحتياطات المرورية لتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.



وأضاف المحافظ أنه تم التنبيه على شركة الدلتا للنقل والسياحة ومشروع النقل الداخلي وشركات النقل الجماعي وإدارة مواقف الشرقية وكافة الإدارات الفرعية لمواقف نقل الركاب بالمراكز والمدن بتوفير كافة وسائل النقل اللازمة على كافة الخطوط لتوفير سبل الراحة للركاب ومنع أي تكدس بالمواقف المختلفة مع ضرورة مراقبة تطبيق تعريفة الركوب المقررة لضمان عدم استغلال المواطنين أيام العيد.



وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد ( ٤٦٤) ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى واستقبال المصلين بنطاق دائرة المحافظة على أن يخصص إمامان لكل ساحة أحدهما أساسي والآخر احتياطي.