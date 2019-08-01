محافظ دمياط تبحث تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء

اجتمعت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأعضاء مجلس نقابة المهندسين برئاسة المهندس أحمد درويش وبحضور اللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، وذلك لبحث آلية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذا بحث سبل التعاون المختلفة بين المحافظة والنقابة.



ناقشت المحافظ آلية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، وهنا أبدى مجلس النقابة استعداده التام لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لإتمام عمليات التصالح وإعداد كافة التقارير الفنية والاستشارية لتوضيح موقف المخالفات المقدمه على طلبات التصالح.



كما أعلن نقيب المهندسين عن عمل غرفة عمليات دائمة بالنقابة الفرعية للرد على استفسارات مقدمي الطلبات و تقديم الحلول الممكنة لأي مشكلة تواجه مقدمي الطلبات .



وعلى صعيد آخر ناقشت المحافظ سبل التعاون بين النقابة و المحافظة في النهوض بالمظهر الحضاري ، وعمل مشاريع تنسيق حضاري لكافة ميادين المحافظة.