كره وغل.. أنا ما بخلفش وقتلتهم.. اعترافات مثيرة لقاتلة ابناء زوجها بالبحيرة: خلصت على الولد بالمخدة في رمضان.. والبنت بعده بالضرب والتعذيب.. ومفاجأة كشفت الجريمتين

اعترافات مثيرة لقاتلة طفلي زوجها في البحيرة

المتهمة:

كنت بحسد جوزي على ولاده لاني عاقر

قتلت الطفلة بالمخدة في رمضان والولد بعدها بشهرين



لا توجد جريمة كاملة مهما طال عليها الزمن لابد من اكتشافها.. فى أحد أيام رمضان الماضى جلست الزوجة تنظر إلى ابن زوجها بعين الكُره والغل كلما شاهدته يلعب مع والده حتى تمكّن منها الشيطان واختمرت فكرة قتله بالمخدة أثناء نومه وتمت الجريمة ولم يكتشفها أحد حتى وصل الحقد إلى قتل طفلة زوجه الثانية بعد وصلة من الضرب والتعذيب.



اعترافات مثيرة أدلت بها الزوجة "هناء" قاتلة طفلى زوجها فى البحيرة بتحقيقات النيابة: تزوجت مرتين وانفصلت لعدم قدرتى على الإنجاب وبعد فترة تقدّم لى زوجى الحالى "أنور" وتمت الزيجة وكان لديه طفلان هما كل حياته لكنى كنت بحسدهم لأنى مبخلفش وبحسد كل أم عندها أطفال قلبى بيغلى من جوه لما بشوفهم علشان كده قتلت ولاد جوزى وخلصت عليهم اشمعنى أنا ما بخلفش.

وسردت الزوجة القاتلة تفاصيل جريمتها التى ارتكبتها على مرحلتين الأولى فى رمضان الماضى عندما أنهت حياة الابن الأكبر لزوجها بالمخدة ولم يكتشف أمرها إلا أنها قررت إنهاء حياة الطفلة الابنة الثانية بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها.



الزوجة المتهمة هناء نزعت الرحمة من قلبها وقررت أن تستحوذ على قلب زوجها الثالث "أنور" والتخلّص من طفليه لعدم قدرتها على الإنجاب وبدلًا من أن تحتضن أبناء زوجها لتكون الأم البديلة لتسعده وتعيش دور الأم وتربى وتكبر وتزوج أبناء زوجها لتعوّض نفسها شيئًا من حرمان الأمومة قامت بكل وحشية وافتراء بقتل طفليه.



بعد شهرين من قيام المتهمة "هناء" بقتل نجل زوجها أنهت حياة ابنته الطفلة التى لم تتجاوز 4 سنوات بعد أن اعتدت عليها بالضرب بالأيدى والركلات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بزعم تأديبها ومنعها من الخروج من المنزل وعندما رجع الأب لمنزله وجد طفلته جثة هامدة فشك فى وفاة طفلته وقام بنقلها للمستشفى المركزى بحوش عيسى، حيث أكد الأطباء أن سبب وفاة الطفلة جنائى وتمكن رجال وحدة مباحث مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة بالقبض على المتهمة.



وبمواجهة المتهمة اعترفت بقتل الطفلين قائلة: "أيوة قتلت أبناء زوجى اشمعنى أنا مابخلفش" وعاش الأب فى حالة ذهول فور سماعه اعتراف زوجته بقتل فلذات كبده واستكملت اعترافاتها امام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة حوش عيسى بأنها تزوجت 3 مرات ولم تنجب مما تسبب فى تكوين عقدة نفسية بداخلها وكانت بتحسد كل أم لديها اطفال فقررت التخلص من أبناء زوجها لتشفى غليلها من العقدة النفسية والنقص الذى بداخلها.



وأضافت المتهمة "أنها قامت بقتل ابن زوجها منذ 3 أشهر ولم يشعر أحد مما شجعها بأن تقتل شقيقته الطفلة ولكن سرعان ما اكتشف الأب جريمة قتل طفلته عندما قام بنقل جثة ابنته للمستشفى التى أبلغت ضباط وحدة مباحث مركز حوش عيسى بوصول جثة الطفلة وأن سبب الوفاة جنائي.



واعترفت المتهمة أمام مباحث حوش عيسى بأن زوجها تقدّم لها بعد طلاقها من الزوج الثانى دون أن يعلم أن سبب الطلاق عدم القدرة على الإنجاب وعندما شاهدت ابني زوجها يلعبان يوميًا أمامها شعرت بنار الغيرة فى قلبها فقررت التخلص منهما.



وتمكّن رجال مباحث البحيرة والأمن العام من كشف ملابسات جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بعزبة "سلبوت التابعة لمركز حوش عيسي" حيث توصلت تحريات فربق البحث إلى مقتل الطفلة على يد زوجته العاقر بعد أن طرحتها علقة ساخنة حتى فارقت الحياة بدعوى تأديبها لمنعها الخروج من المنزل وتم نقل جثة الطفلة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على نيابة مركز حوش عيسى قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.



وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوصول طفلة، تبلغ من العمر 4 سنوات جثة هامدة وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين إصابتها ببعض الكدمات والسحجات.



بسؤال والدها "أنور .ع 34 سنة ، تاجر ومقيم بدائرة المركز" قرر أنه توجه لعمله تاركًا كريمته المتوفاة صحبة زوجته "هناء.ط 26 ربة منزل،" بمنزلهم وأنه عقب عودته للمنزل اكتشف وفاتها، فقام بنقل جثة طفلته للمستشفى لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاتها.



وعلى الفور وجه مدير امن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع فرع الأمن العام وضباط وحدة مباحث مركز شرطة حوش عيسى للتحرى عن الواقعة وكشف ملابستها وسرعة ضبط المتهمة.



وتوصلت تحريات فريق البحث بعد عدة ساعات من ارتكاب الجريمة الى تحديد مرتكبة الواقعة وهى "زوجة والد الطفلة" وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة حوش عيسى من القبض على المتهمة قبل هروبها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الجريمة، وأضافت أنها قامت بالتعدى على "الطفلة المجنى عليها" بالضرب بالأيدى والركلات مما تسبّب فى إصابتها التى أودت بحياتها وذلك بدعوى تأديبها ومنعها الخروج من المنزل وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على نيابة مركز حوش عيسى قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.