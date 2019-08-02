قبل حلول عيد الأضحى.. الكندوز السوداني بـ 85 جنيها والبرازيلي بـ 100.. كيلو الخراف الحية قائم 62 جنيها بالمجمعات.. وتراجع ثمن الدجاج وسط توقعات بانخفاض الطلب

بمناسبة عيد الأضحى المبارك

-اللحم الكندوز السوداني بـ 85 جنيها والبرازيلي بـ 100

-سعر كيلو الخراف الحية قائم 62 جنيها بالمجمعات

-تراجع أسعار الدجاج وسط توقعات انخفاض الطلب



تواصل مجمعات الأهرام الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح اللحوم استعداد لعيد الأضحى المبارك، حيث تختلف أنواع اللحوم المطروحة وأسعارها لتلبية جميع متطلبات المواطنين وتلبية الزيادة على الطلب خلال الأيام المقبلة استعدادا لعيد الأضحى المبارك.



قال خالد إبراهيم مدير فروع مجمعات الاهرام الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، أنه يجري طرح كميات كبيرة من اللحوم المختلفة في فروع مجمعات الأهرام بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 20%.



وأضاف إبراهيم لـ صدى البلد، أنه يتم طرح كيلو لحم الكندوز السوداني بـ 85 جنيها والبرازيلي بـ 110 جنيهات والضأن السوداني المبرد بـ 95 جنيها والبرزايلي المجمد زنة 500 جرام بـ 33 جنيها.



وأشار مدير فروع مجمعات الاهرام الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، إلى طرح خراف بلدية حية للبيع ببعض المجمعات التي يتاح إقامة شوادر بها سعر الكيلو 62 جنيها.



وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأذرعها شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع الرئيسية للمواطنين طوال العام وخلال المناسبات الموسمية بأسعار مخفضة عن السواق 20%.



وتوقعت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية تراجع أسعار الدواجن إلى مستويات أقل من الموجودة حاليًا في ظل اتجاه المستهلكين إلى شراء اللحوم البلدية.



وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن الدواجن وصلت داخل المزارع إلى 22 جنيهًا وتباع للمستهلك بسعر 27 و28 جنيهًا.



وأشار "رئيس الشعبة" إلى أنه في ظل تحول المستهلكين نحو شراء اللحوم وضعف الطلب على الدواجن فإنها من المفترض أن تتراجع أسعار الدواجن البلدية إلى ما هو أدنى من السعر الحالى.



وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أكدت أنه تم تخصيص أراضٍ جديدة للاستثمار الداجنة بحق الانتفاع في المناطق الصحراوية وذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء في 19 /6/ 2019 بجلسته رقم "45" الموافقة من حيث المبدأ على طلبات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التصرف بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 30 عامًا لبعض الشركات العاملة في مجال الاستثمار الداجني.