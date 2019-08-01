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اقتصاد

إبراهيم العربي: قرار المعينين بالغرف التجارية خطوة مهمة لاستقرار الشارع التجاري

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:09 م
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية
ولاء عبد الكريم
أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية بقرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الصادر اليوم الخميس، بالأعضاء المعينين للغرف التجارية من أجل استقرار الشارع التجاري.

وقال ( العربي) إن كافة الأعضاء الذين تم تعيينهم سواء لمجالس إدارات الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية أو اتحادها العام شخصيات محترمة ووطنية ويحبون بلدهم ويرغبون في تحقيق طفرة في العمل الاقتصادي لصالح بلدنا.

واعتبر ( العربي) صدور القرار اليوم هو استكمال لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال مراحل التنمية المستدامة والتطوير لبناء مصر الجديدة من خلال اختيار أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بشكل يحقق مصلحة بلدنا.

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