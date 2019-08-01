شاهد.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة ويؤكد: مستعد للانطلاق

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى صورا جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



وعلق محمد صلاح على الصورة قائلا: "سعيد بالعودة إلى صفوف النادى ومستعد للانطلاق".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى:



"بالتوفيق ان شاء الله يا ملك".



"تكون من نصيب The best بالتوفيق ي ابو مكه وان شاء الله".



حبيب قلبي يا ابو مكة .



الملك المصرى قد عاد .



ويذكر أن محمد صلاح قدم أداء مميزا مع ليفربول فى الموسم السابق وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، وقاد فريقه للتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عاما.