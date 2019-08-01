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رياضة

شاهد.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة ويؤكد: مستعد للانطلاق

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:04 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى صورا جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وعلق محمد صلاح على الصورة قائلا: "سعيد بالعودة إلى صفوف النادى ومستعد للانطلاق".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى:

"بالتوفيق ان شاء الله يا ملك".

"تكون من نصيب The best بالتوفيق ي ابو مكه وان شاء الله".

حبيب قلبي يا ابو مكة .

الملك المصرى قد عاد .

ويذكر أن محمد صلاح قدم أداء مميزا مع ليفربول فى الموسم السابق وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، وقاد فريقه للتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عاما.

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