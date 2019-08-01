شاهد.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة ويؤكد: مستعد للانطلاق

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى صورا جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وعلق محمد صلاح على الصورة قائلا: "سعيد بالعودة إلى صفوف النادى ومستعد للانطلاق".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى:
"بالتوفيق ان شاء الله يا ملك".
"تكون من نصيب The best بالتوفيق ي ابو مكه وان شاء الله".
حبيب قلبي يا ابو مكة .
الملك المصرى قد عاد .
ويذكر أن محمد صلاح قدم أداء مميزا مع ليفربول فى الموسم السابق وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، وقاد فريقه للتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عاما.
وعلق محمد صلاح على الصورة قائلا: "سعيد بالعودة إلى صفوف النادى ومستعد للانطلاق".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى:
"بالتوفيق ان شاء الله يا ملك".
"تكون من نصيب The best بالتوفيق ي ابو مكه وان شاء الله".
حبيب قلبي يا ابو مكة .
الملك المصرى قد عاد .
ويذكر أن محمد صلاح قدم أداء مميزا مع ليفربول فى الموسم السابق وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، وقاد فريقه للتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عاما.