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مش هنسيب بلدنا.. مصطفي بكري يوجه رسالة نارية لـ إعلام الإخوان

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:14 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حظر بيع وتمليك الأراضى لغير المصريين خلال عام 2012، في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حفاظا على أراضي الوطن.

وتابع "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، قائلا: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض حياته للخطر ووقف في وجه الإخوان خلال 2013 لإنقاذ هوية الدولة المصرية.

ولفت إلى أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المدافعة دائما عن تراب هذا البلد، تنفي ما يبث إعلام جماعة الإخوان الإرهابية من قطر تركيا، حيث تورط مصر بصفقة القرن المزعومة.

وأضاف: أن الرئيس السيسي كان دائما حائط الصد أمام بيع الإخوان ومحاولاتهم البائسة لبيع أراضي الوطن.

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