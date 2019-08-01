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رياضة

الاتحاد الألماني للكرة يتعاقد مع شركة لمنع المراهنات

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:10 م
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» الخميس، تمديد اتفاقها طويل الأمد مع سبورت رادار لحماية نزاهة مباريات الدوري في سوق المراهنات.

وذكرت الرابطة في بيان :"هذا التعاون يضمن نزاهة كل المباريات التابعة للرابطة في العامين المقبلين".

الشراكة التي بدأت في 2005 تغطي كافة المباريات في الدرجتين الأولى والثانية للدوري الألماني بين مسابقات أخرى.

وذكرت الرابطة أن "سبورت رادار" تستخدم نظام الكشف عن الاحتيال الخاص بها "الذي يتضمن رصدا منهجيا ومتواصلا، وتوثيقا وتتبع التلاعب في المراهنات في سوق المراهنات العالمي".

ويتم استخدام هذا النظام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ، واتحادات محلية في أوروبا وآسيا.

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