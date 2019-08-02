برلماني يشيد بإعلان الرئيس عن إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم



أشاد النائب محمد شعبان ، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بإعلان الرئيس السيسي عن إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم ، مشيرا إلى أن مصر تعتبر رائدة فى الإعلام والثقافة الفكرية ، وظهر ذلك من خلال مكتبة الإسكندرية ، والتى تعتبر أكبر منارة للعالم.



وأشار شعبان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كانت الثقافة الفكرية تغيرت من الكتب إلى قنوات مرئية ومسموعة ، فإننا نحتاج إلى صرح يخاطب العالم بإنشاء مدينة للثقافة ، بحيث تكون استكمالا للصرح الثقافى المتمثل فى مكتبة الإسكندرية.



وأكد وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان ان مصر لها الريادة من الناحية الفكرية ، وبالتالى فلابد أن يكون لدينا لنا مؤسسة ثقافية كبيرة لأننا رواد الإعلام فى المنطقة.



وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب 2019 ان هناك إرادة لتطوير التثقيف.مشيرا الى انشاء اكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم وتحتوى على مسارح واوبرا ومكاتب ومتاحف لصالح كل ما يخص الثقافة المصرية والتراث المصري.



وشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انتهى امس، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.





