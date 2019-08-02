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برلمان

برلماني: مناقشة مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين خلال دور الانعقاد الخامس

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:43 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصى
قال النائب محمد شعبان ، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أنه من المقرر ان يتم مناقشته مشروع القانون الذى تقدم به بشأن تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان.

وأشار شعبان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه سيقوم بتحويل مشروع القانون من اللجنة الدينية بالبرلمان إلى لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان لكى تتم مناقشته.

وأكد وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرمان أن الهدف من مشروع القانون الذى تقدم به هو تنظيم ظهور المتخصصين من رجال الدين فى وسائل الإعلام ، بحيث يشترط ان تكون هناك رخصة لكل شيخ من المشايخ يريد أن يتحدث فى الأمور الدينية من الجهات المختصة سواء الأزهر أو وزارة الأوقاف.

وتابع: أما إذا كان هناك شيخ من الشيوخ يريد التحدث بصفة شخصية بعيدا عن الأمور الدينية فلا يشترط حصوله على ترخيص.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.

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