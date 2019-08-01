بعد اتهامه بالمجاملات.. اتحاد الكرة يكشف حقائق أزمة دورى القسم الثاني

أصدر اتحاد الكرة بيانا عبر موقعه الرسمي تضمن الرد على إتهامات بالمجاملة حول التصور النهائى لدورى الدرجة الثانية الموسم الجديد بعدما تم إقرار التصور النهائى بإنطلاقه من 3 مجموعات على أن يشارك فى كل مجموعة 16 ناديا.



جاء نص البيان كالتالي :



يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن ما تم تشكيله من لجنة تضم عددا من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد كان بهدف وضع تصور لشكل مسابقتي القسم الثاني والثالث في الموسم القادم، وذلك بناء على طلب بعض أعضاء الجمعية العمومية خلال الجلسة الودية التي عقدت يوم الاثنين الموافق 26/7/2019.



وكانت مهمة هذه اللجنة المشاركة مع رئيسي لجنتي القسمين الثانى والثالث والشؤون القانونية بالاتحاد لدراسة التصورات المقترحة لشكل المسابقة الموسم المقبل 2019/2020، حيث سيقوم الاتحاد بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة لاتخاذ القرار المناسب لصالح الكرة المصرية بما يحقق العدالة لجميع الأندية".





