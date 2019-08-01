وزارة الرياضة في جولة تفقدية لمشروع إنشاء مركز شباب الشروق

زار وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، مشروع إنشاء مركز شباب الشروق لمعاينة الأعمال الإنشائية الجارية بالبنية التحتية بالمركز الذى يقام على مساحة 10 أفدنة، ويضم ملاعب بالأبعاد القانونية، ومدرجات تسع لثلاثة آلاف مشجع، وحمام سباحة أوليمبيا وأخر ترفيهيا، ومبنى إداريا واجتماعيا، وصالات للأنشطة الرياضية.



وصرح وزير الرياضة، بأن أعمال إنشاءات المركز تتم وفقا لمستويات متميزة ومتنوعة ليصبح GZ3 الفرع الثالث لمركز شباب الجزيرة ليضاف إلى تلك السلسلة المتميزة مركز شباب الجزيرة.



واشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من ممثلي الشباب والرياضة والتخطيط و المالية والإسكان للمضي قدمًا في إجراءات نقل أصول المركز من هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان إلى وزارة الشباب والرياضة



وأوضح متابعته الدورية لكافة الأعمال الجارية بمشروع مركز شباب الشروق ومعدل الإنجاز المحقق به حيث من المقرر افتتاحه في مطلع العام القادم ويضاف كمنشأة شبابية ورياضية متميزة لرصيد مراكز الشباب المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.