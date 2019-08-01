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أخبار العالم

القوات المسلحة المغربية تعلن الاستنفار في المنطقة الجنوبية.. لهذا السبب

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:15 م
القوات المسلحة المغربية
القوات المسلحة المغربية
القسم الخارجي
أعلنت الوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بالمنطقة الجنوبية في المغرب، حالة استنفار، لمواجهة قوات البوليساريو.

وذكرت صحيفة المساء المغربية أن الجنرال عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية في المنطقة الجنوبية، يشرف بشكل شخصي على المناورات العسكرية التي يقوم بها سلاح الجو، كما تم نشر فرق جديدة للمشاة على طول الشريط الحدودي وإلغاء إجازات الضباط.

وقالت الصحيفة إن حالة الاستنفار العسكري في المغرب، تأتي تزامنا مع التصريحات الأخيرة لزعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، الذي هدد فيها بالعودة إلى الحرب مع المغرب، ورفض إحجام شباب المناطق الخاضعة لسيطرة الجبهة عن الالتحاق بالجيش معلنا العودة إلى التجنيد الإجباري.

وتسيطر جبهة البوليساريو على بعض المناطق الحدودية بين المغرب وموريتانيا والجزائر، وأعلنت قيام دولة اسمتها "الجمهورية العربية الصحراوية"، ويعتبر "إبراهيم غالي" هو الرئيس الحالي لها.

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