"نحنا سوا" .. تدخل الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

تصدرت أغنية نحنا سوا ، للفنان أدم قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، بعد ان حققت الأغنية ما يزيد عن 600 الف مشاهدة .



"نحنا سوا" كم كلمات مروان خورى​ ، ولحن ​محمود عيد​، وتوزيع ​جيمى حداد​.



وكان آدم، طرح مؤخرا، أغنية "آسف يا أمى" ، لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وذلك ضمن جهود الصندوق وخطته لمحاربة الإدمان.



أغنية "آسف يا أمى" من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد الصاوى وتوزيع طارق عبد الجابر، وسجلت ما بين استديوهات الصوت فى القاهرة ولبنان.