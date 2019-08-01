في زيارة مفاجئة.. رصد مخالفات بمركز التنمية الشبابية والرياضية

فوجئ العاملون بمركز التنمية الشبابية والرياضية ، اليوم الخميس، بتواجد وزير الشباب والرياضة أمام أبواب المركز لمتابعة انتظام بداية العمل اليومي، وتواجد جميع العاملين استعدادا لاستقبال النشء والشباب من قاطنى شبرا الخيمة والمناطق المجاورة.



جاءت الزيارة التفقدية المفاجئة لمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة قبيل توجهه إلى مقر مجلس الوزراء لحضور اجتماع المجلس الأسبوعي.



وتضمنت جولة الوزير داخل المركز تفقد جميع المرافق والمنشآت بداية من حمامات السباحة، والملاعب والمسرح وقاعات ورش العمل التدريبية والحدائق والمكاتب الإدارية وقاعات السينما التابعة للمركز.



كما رصد الوزير العديد من المخالفات أمام المركز والمتعلقة بالبوابات الخارجية وعدم الاهتمام بنظافة المحيط الخارجي للمركز والسور الخارجي، حيث وجه الوزير لكل مسئولي الصيانة والمختصين بالمركز بالعمل على إصلاح أي تلفيات وإصلاح أوجه القصور التي لاحظها خلال الزيارة.



وكشف عن قيامه بزيارة أخري للمركز خلال الفترة المقبلة لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات على أرض الواقع وعلاج أي مشكلة قد لمسها خلال زيارته اليوم في إطار تقديم خدمة رياضية متميزة داخل المركز.