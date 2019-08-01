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الطيران المدني يكشف أسباب فرض رسوم المغادرة بالمطارات

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:25 م
الطيران
الطيران
خالد محيي الدين
قال الكابتن سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، إنهم يعملون تحت إطار تشريعات دولة، تتعلق بكافة الأمور الخاصة بالطيران المدني، بداية من تعليمات الأمان إنتهاء بإجراءات فرض الرسوم.

ونوه "الحفني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن قرار زيادة رسوم المغادرة قد تم الإعلان عنها منذ شهر فبراير الماضي، نتيجة للتشاور مع وزارة السياحة ومجلس النواب.

ولفت: إلى أن تشاور كل الأطراف المسئولة عن ذلك القرار انتهي بإعادة النظر في ذلك القرار وتأجيله لعدة أشهر، حتى لا تتعرض بعض الشركات لمشاكل اقتصادية.

وأشار: إلى أنهم تمكنوا خلال تلك الفترة من إعلام كل شركات الطيران بتلك الزيادة، لافتا إلي أن كل المطارات في البلدان المجاورة قامت بفرض تلك الرسوم لتطوير الخدمات الموجودة بها.

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