لجنة من وزارة الشباب والرياضة في زيارة مفاجئة لمركز الصفا

زارت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، مركز شباب الصفا بالهرم بمحافظة الجيزة للوقوف علي الوضع الراهن للعمليات الإنشائية بالمركز ومدي تقدمها وتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التطوير.



وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة لسرعة الانتهاء من تطوير المركز وافتتاحه لخدمة الأعضاء.



وأكدت اللجنة خلال زيارتها علي المتابعة المستمرة لملف التطوير بالمركز والعمل بكل جهد لإنهائه في أسرع وقت تمهيدًا لافتتاحه وخدمة الأعضاء خاصة وأن المركز هو المتنفس الرياضي الوحيد بالمنطقة ويخدم عددا كبيرا من النشء والشباب.