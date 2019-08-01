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خديجة ملاح.. أول مسلمة محجبة تفوز بسباق الخيل في بريطانيا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:28 م
خديجة ملاح
خديجة ملاح
عزة عاطف
سجلت الطالبة «خديجة ملاح» أول فارسة مرتدية الحجاب فوزًا خياليًا في سباق الخيل أمام 25 ألف متفرج، وذلك خلال منافسات سباق «جلورياس جودوود» للخيول اليوم الخميس.

الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا من بيكهام في لندن، تعتبر أول متسابقة مسلمة ترتدي الحجاب تفوز بهذا السباق في بريطانيا، حيث بدأت خديجة الاهتمام بسباقات الخيول منذ 7 أعوام، ولكنها لم تمتط جواد للسباق إلا في إبريل من العام الحالي.

تتلقى خديجة تعليمها في دراسة الهندسة الميكانيكية إلى جانب عملها في وظيفة مؤقتة، وقد تعلمت ركوب الخيل في نادي Ebony Horse Club الخيري للسيدات في بريكستون، وفقًا لصحيفة الإندبندنت.

تأمل ملاح الآن أن يصبح نجاحها بمثابة منارة للآخرين وتشجيع للبنات المسلمات من كل مكان على تحدي الظروف وتحدي الصورة النمطية غن غدم قدرتهم على مواصلة أحلامهن في مجال الرياضة.

عبرت خديجة عن سعادتها الغامرة بالفوز، حيث شعرت بالثقة عقب إنتهاء السباق، وامتزج ذلك بـ "القلق" إزاء ضخامة الحدث، تقول خديجة "كنت متوترة للغاية وأنا أمتطي خيلًا يعدو لأول مرة، سرعة الخيل صادمة..عندما تشارك في سباق للخيل تنتابك كافة المشاعر".

تشعر خديجة بأنها محظوظة لتمثيل غيرها من الفتيات المسلمات ومساعدتهم على الوصول إلى أحلامهن دون عقبات، ويتم حاليًا التحضير لفيلم وثائقي من البي بي سي عن بطولة خديجة تحت اسم "امتطاء حلم".
خديجة ملاح.. أول مسلمة محجبة تفوز بسباق الخيل في بريطانيا
خديجة ملاح.. أول مسلمة محجبة تفوز بسباق الخيل في بريطانيا

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