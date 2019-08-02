برلماني يطالب الإعلام بإبراز الجوانب الإيجابية لمصر

قال النائب عصمت زايد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن حديث الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب عن ضرورة إصلاح منظومة الإعلام أمر سليم ، مشيرا إلى أنه يعتبر تفسير لما يحدث فى الإعلانم خلال الفترة الحالية.



وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإعلام يحتاج إلى إصلاح داخلى ، حيث أننا نرى الإعلام فى كل دول يظهر الجوانب الإيجابية لكل دولة ، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى أن يظهر إعلامنا كل الجوانب الإيجابية لمصر وعدم إظهار الجوانب السلبية التى توثر على الإقتصاد المصرى وعلاقتنا بالدول الاخرى.



كما طالب عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بضرورة فصل الإعلان عن الإعلام ، خاصه انه فى ظل تداخلهما سنجد تدخل المسائل المالية فى الجهات الإعلامية.



وأوضح أن الجهات الإعلامية تحتاج إلى إصلاح هام ، كما أننا فى حاجة شديدة إلى وضع أسس إعلامية مهنية تحترم القارىء والمشاهد المثقف.



وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب، ردًا على سؤال حول إصلاح الإعلام، إن قطاع الإعلام شأنه شأن كل قطاعات الدولة المصرية.



وأضاف: "إيه اللي حصل؟، اللي حصل إن الأمور توقفت على مدى سنوات طويلة على أوضاع ثابتة ولم تتطور ومنها الإعلام بقى غير متطور وتأثيراته لا تحقق الأهداف المرجوة منه، قطاع الإعلام زي كل قطاعات الدولة المصرية".



وتابع: "في مشكلة كبيرة جدًا كانت موجودة فينا كلنا، مش في قطاع واحد، في كل القطاعات، بالتالي الإصلاح واجب لكل القطاعات بما فيه قطاع الإعلام، وده مش معناه إساءة لأحد الموضوع مش أشخاص، يا ترى الإعلام عندنا هنا هل منظومته الاقتصادية جيدة بيتكلف علينا ما يقرب من 6 مليارات جنيه في السنة، واللي بيتحقق منه 2.3 مليار جنيه فقط".



وقال الرئيس: "طيب المحتوى، يا ترى هو اللي إحنا نتمناه نقدمه، كان في يوم من سنين طويلة، كان الإعلام له تأثير كبير جدًا، وكان له عوائده، مسلسلات التليفزيون وتسويقها في الدول العربي، حصل تطور في الدول العربية وفضلنا زي ما إحنا، نتحرك في إصلاح هذه المنظومة، الشق الاقتصادي والفني، اللي كتير مننا غير راضي عنه، والمحتوى إذا ما كنش الدولة بشكل أو بآخر يكونوا بيفكروا في كده، في دول زي الولايات المتحدة والهند بيدخلها أموال هائلة من الأفلام وده شكل من أشكال تقديم الدولة للعالم".



وأكد الرئيس: "بنشجع جدًا كل الشباب، ولما نشوقف الوجوه الإعلامية الموجودة، مش هوعدكم بحاجة في الموضوع ده، بدأنا في المحتوى وأتصور خلال سنيتن أو 3 هيبقى المحتوى أفضل من الواقع ده، الإعلام تليفزيون وراديو مبقاش الوسيلة الوحيدة اللي بيتم إيصال المعلومات بيها للناس، في حاجات أخرى كثيرة جدًا، ومهتمين نبقى متحركين فيها علشان نواكب العصر اللي موجودين فيه، خلال سنتين أو 3 هنبقى في مكان أفضل كتير من المكان اللي إحنا موجودين فيه بشكل أو بآخر بالتوافق مع الصناعة الموجودة في هذا المكان".

