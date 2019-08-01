طريقة تحضير آيس كريم الزبادي المثلج بالموز والنكتارين

يمكن تناول الزبادي بطرق مختلفة، ولكن طريقتنا اليوم هي الأجدد والاشهى، والتي ستجعل أطفالك يحصلون على الكالسيوم من الزبادي، وهم يعتقدون أنهم يتناولون الآيس كريم، لذا سنقدم لكم اليوم طريقة تحضير ايس كريم الزبادي المثلج بالموز والنكتارين.



وقت التحضير: ١٠ دقيقة

وقت الطبخ: ٢٠ دقيقة

الكمية: 4 أفراد



ويمكن ان تجربي معنا اليوم طريقة عمل مصاصات الزبادي المثلجة بالموز والنكتارين، وهي فكرة جديدة وخفيفة لتقديم المصاصات، والتي سوف تنال أطفالك، بالإضافة إلى مذاق الفاكهة اللذيذ مع آيس كريم الزبادي في حلى بسيط وسهل التحضير.



طريقة تحضير ايس كريم الزبادي المثلجة بالموز والنكتارين



مقادير ايس كريم الزبادي المثلجة بالموز والنكتارين:



½ حبة موز كبيرة

½ كوب زبادي عادي

1 حبة دراق النكتارين، طازجة

2 ملعقة كبيرة عسل (اختياري)



طريقة تحضير ايس كريم الزبادي المثلجة بالموز والنكتارين:



1. جهزي قالب مصاصات الآيس كريم لحين تجهيز مزيج الآيس كريم.

2.امزجي الموز مع نصف كمية الزبادي حتى يصبح القوام ناعمًا ثم اسكبي المزيج في القوالب لتمتلئ حوالي إلى الثلث.

3.اخلطي النكتارين مع باقي كمية الزبادي ثم اسكبي المزيج برفق فوق طبقة مزيج الموز.

4.أدخلي القالب الفريزر لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل التقديم.