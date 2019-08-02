نائب: إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم يبرز الهوية المصرية العربية

قال النائب عصمت زايد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن إنشاء مصر لأكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم يعتبر أمر مطلوب جدا ، مشيرا إلى أن تقدم أى دولة من الدول يكون بمدى ثقافتها وإهتمامها بالبحث العلمى واهتمامها بالعلم والعلماء.



وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر تعتبر دولة كبرى وحضارتها 7 الاف سنة ، وبالتالى كان لابد من إبراز دور مصر العربى الثقافى وإبراز الهوية المصرية العربية ، بالإضافة إلى إتاحة الثقافة المكتوبة والرقمية والإنتقال إلى التصور الرقمى فى كل مجالات الحياة.



كان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب 2019 ان هناك إرادة لتطوير التثقيف، مشيرا الى انشاء اكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم وتحتوى على مسارح واوبرا ومكاتب ومتاحف لصالح كل ما يخص الثقافة المصرية والتراث المصري.



وشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



وعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

