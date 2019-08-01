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أخبار العالم

واشنطن تعلن إنشاء منطقة أمنة تحت السيطرة الأمريكية التركية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:39 م
قوات تركية
قوات تركية
أحمد سيف الدين

أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع تركيا لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا خاضعة لسيطرة القوات الأميركية والتركية المشتركة.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الأنباء السورية، الخميس، أن دمشق توافق على بدء هدنة في إدلب بشرط تطبيق اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح.

ووفقا لما نشرته الوكالة السورية أعلن النظام السوري قرارا بوقف العمليات العسكرية في مناطق خفض التصعيد اعتبارا من الليلة.

وبحسب القرار سيتم وقف العمليات بمناطق خفض التصعيد شريطة تراجع الفصائل المسلحة بعمق 20 كلم، وكان هذا هو شرط نظام الأسد بالإضافة إلي سحب الفصائل أسلحتها الثقيلة والمتوسطة لوقف القصف بمناطق خفض التصعيد.



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