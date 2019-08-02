إزالة 230 حالة تعد على 23440 مترًا ضمن الموجة 13 بالبحيرة.. والمحافظ: تكثيف الحملات لفرض هيبة الدولة وإحكام القانون ..صور

تنفيذ 18 قرار إزالة بمساحة 1364 م² بمحيط النوبارية

إزالة 11 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 905 م² فى حوش عيسى

تنفيذ 29 حالة إزالة بمركز كفر الدوار



نفذت الاجهزة التنفيذية المختصة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة عدة حملات يومية لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة فى اطار خطة الموجة 13 بمدن ومراكز المحافظة وللتصدي لكافة صور وأشكال التعديات



وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية و استرداد أملاك الدولة واستعادة حق الشعب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين مشددا على استمرار وتكثيف تلك الحملات لإزالة التعديات وفرض هيبة الدولة وإحكام سلطة القانون .



اسفرت الحملة فى مركز كفر الدوار عن إزالة 29 حالة تعد على الري والطرق، بمساحة إجمالية ألف و571 مترا مربعا، وذلك بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم إشو وإزالة 26 حالة تعد على الري بمساحة 1473 مترا، عبارة عن مبان وتشوينات، فضلًا عن إزالة 3 حالات تعد على الطرق بمساحة 98 مترا، عبارة عن تندات حديد ومبان.



وكذا إزالة 13 حالات تعد علي أملاك الإصلاح الزراعي والطرق بمركز ومدينة الدلنجات بمساحة 5931 مترا مربعا عبارة عن أرض زراعية و10 حالات تعد بمساحة 780 م² بمركز ومدينة الرحمانية .



كما تم إزالة 9 حالات تعد عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وعشش وتشوينات على إجمالي مساحة 1090 م بمركز ومدينة أبو حمص وإزالة عدد 11 حالة تعد بمساحة 838 م بنطاق الوحدة المحلية لقرى دست الأشراف والحدين وكفر زيادة بمركز ومدينة كوم حمادة ) .



بالإضافة إلى إزالة عدد 8 حالات تعد علي أراضي أملاك الدولة عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء و 10 قرارات خاصة بهيئة الطرق بإجمالي مساحة 5175 م² وذلك بمركز ومدينة إدكو وازالة 29 حالة تعد على أملاك الدولة وأملاك الري وأملاك الوحدة المحلية بمساحة 1179 مترا بناحية محلة بشر بمركز ومدينة شبراخيت .



كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 18 قرار إزالة بمساحة 1364 م² عبارة عن مغاسل وعشش ومعدات حرم ترعة النوبارية - التابعة للإدارة العامة لري النوبارية بمركز ومدينة أبو المطامير و إزالة عدد 9 حالات تعد على أملاك دولة بمساحة 504 م² عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وأسوار على أملاك النيل بنطاق قرية سرنباي بالمحمودية.



وتنفيذ قرارات إزالة لعدد 14 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة الزراعية والطرق بقرية ادفينا بمركز ومدينة رشيد بالإضافة إلى إزالة عدد 6 حالات تعد علي أراضى أملاك الدولة بمساحة 279 م²، وإزالة عدد 20 حالة تعد علي أملاك الري وأملاك الصرف بقرية معنيا بمساحة 987 م²، كما تم إزالة عدد 4 حالات تعد علي أملاك الري، بمساحة إجمالية 1266 م² بمركز ومدينة إيتاي البارود



وفى حوش عيسى تم إزالة 11 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 905 م² ملك الوحدة المحلية تابعة للصرف الصحي وازالة التعديات الموجودة على أراضى الآثار بعزبة كوم النوم بإفلاقة بمركز ومدينة دمنهور.

