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أخبار العالم

الخارجية الروسية: بريطانيا تأخذ منحى تصعيديًا جديدًا في سياستها المعادية لموسكو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:40 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
أ ش أ
قالت الخارجية الروسية، اليوم/الخميس/، إن بريطانيا تأخذ منحى تصعيديًا جديدًا في سياستها المعادية لموسكو.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "لندن حينما تعلن نيتها التلاعب في المجال السيبراني لأسباب بينها ضد تهديدات مزعومة من موسكو، تكون قد اتخذت منحى تصعيديًا جديدًا في سياستها المعادية لروسيا".

وتأتي تعليقات زاخاروفا ردًا على تقارير لوسائل إعلام بريطانية حول قيام لندن بإنشاء وحدات عسكرية خاصة لعمليات هجومية في مجال المعلومات.

وأضافت زاخاروفا، أنه "كمبرر لهذه التدابير، تورد لندن ضرورة التصدي بما في ذلك لتهديدات تخيلية من جانب روسيا"، مؤكدة أن سياسة بريطانيا المناهضة لروسيا تظهر النوايا الرسمية العدوانية للندن في المجال الرقمي.

وأشارت إلى أن "المفارقة الخاصة هي أنه لم يمر شهر على تنظيم وزارة الخارجية البريطانية لما يسمى بمؤتمر حرية الإعلام العالمي، بينما كشفت السلطات البريطانية نواياها الحقيقية، وهي التلاعب بالمعلومات لأغراض عسكرية سياسية، بما فيها المجال السيبراني".

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