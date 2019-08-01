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محمد غنيم: شكرا لدافعي الضرائب الهولنديين على مركز الكلى بالمنصورة.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:12 م
صدى البلد
أيمن سعيد
قال الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى فى مصر انه بتوفيق من الله عز وجل ومساعدة كبيرة من هولندا استطاعوا بناء مركز الكلى وجراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة، موجها الشكر لدافعى الضرائب فى هولندا لأنه ساعدهم فى هذا البناء .

وأضاف فى حواره لبرنامج " مصر تستطيع " انه من حسن الحظ ان المركز كان خارج القاهرة وفى مكان يشهد نسبة إصابة عالية بأمراض الكلى .

وتابع أن المركز مرتبط بجامعة المنصورة، مشيرا الى ان هناك ثلاث مهمات تقع عليهم وهي علاج المرضى والتدريب والتعليم بالاضافة الى البحث العلمي .

واستكمل انه بالنسبة لعلاج المرضى الغرض الاول منه هو ان يكون العلاج مجانيا وجيدا.

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