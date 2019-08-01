الكويت تحيي ذكرى الغزو العراقي وتشيد بمساندة الأشقاء والأصدقاء

أكد محمد الجبرى وزير الإعلام الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب، أن وزارة الإعلام الكويتية استعدت لمواكبة الذكرى الــ 29 لجريمة الغزو العراقي الغاشم التي تصادف غدا الجمعة بخطة إذاعية وتلفزيونية "رفيعة المستوى" باللغتين العربية والإنجليزية.



وأشار الي إن الخطة التي تشارك في تنفيذها مختلف قطاعات وزارة الإعلام تضم برامج وثائقية ومنوعة مسجلة ومباشرة وتستمر طوال اليوم، بهدف استذكار بطولات وتضحيات أبناء الكويت في الداخل والخارج طوال فترة الاحتلال الغاشم لتظل نموذجا حقيقيا للقيم الوطنية والانتماء لدى الأجيال المتعاقبة.



وأعرب الجبري عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب الحق الكويتي مناصرة له في المحافل الدولية مشاركة في التحالف الدولي في التحرير، معتبرا أن تلك المواقف المشرفة للأشقاء والأصدقاء ستظل محفورة بأحرف من نور في ذاكرة التاريخ الكويتي.



وأوضح أن قيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت للمشهد الدبلوماسي الكويتي إبان فترة الاحتلال العراقي الغاشم أثمرت تأييدا وتحالفا دوليا دعما للشرعية الكويتية، مؤكدا ان الحنكة والقدرة الدبلوماسية التي أظهرها إبان الغزو أذهلت العالم.



واشاد الجبري بالمعدن الأصيل للشعب الكويتي وبصموده وتمسكه بأرضه واستقلالها والتفافه حول قيادته الشرعية مؤكدا أن تمسك أهل الكويت جميعا بأرضهم والتفافهم حول قيادتهم الشرعية ورفضهم الاحتلال الغاشم كانت مثار إعجاب وتقدير دول العالم وقاعدة أساسية في تشكيل التحالف الدولي من أجل نصرة الحق الكويتي.



كما اشاد بجهود المرأة الكويتية التي أثبتت أنها "أخت الرجال" في التضحية والبذل والعطاء من أجل وطن يتعايش الجميع على أرضه أخوة متحابون خلف القيادة الحكيمة لأمير الكويت.