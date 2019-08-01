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فن

بعد استبعادها من ذا فويس.. رد فعل مثير لـ إليسا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:00 م
صدى البلد
أحمد البهى
قررت الفنانة اليسا إلغاء متابعة الصفحة الخاصة ببرنامج ذا فويس عبر مواقع التواصل الخاصة، بعدما كانت تتابعها فى الموسم الماضي والتي شاركت فيه كعضو لجنة تحكيم. 

جاء قرار اليسا المذكور بعد ان أعلن القائمون على برنامج ذا فويس في نسخته الخامسة عن أن لجنة تحكيم الموسم الجديد، تتكون من راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي فقط كإجراء تجديد لاعضاء اللجنة واستبدالهم بآخرين.

البرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، وسيعرض فى الموسم الشتوى.

يذكر أنه تم استبدال الفنانين إليسا وعاصى الحلانى فى اللحظات الأخيرة.

ويعتبر البرنامج من أهم برامج المسابقات واشهرها لاكتشاف الأصوات الغنائية الجميلة.

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