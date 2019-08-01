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بين الناس

ضروري ينضفوا وراهم كويس.. اهل الروضة عن إهمال بائعي فول العربات

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:40 م
مواطنون يتناولون
مواطنون يتناولون فول العربات
حسين محمد
على الرغم مما يجده محبو "أكل الفول"ولوازمه المتوفرة على عرباته الموجودة في اماكن عديدة بالعاصمة القاهرة وغيرها،الا ان انتشار عربات الفول واحتلالها لاماكن بارزة في الشوارع قد يسبب القلق والنفور لدى سكان المناطق والاحياء المنتشرة بها،وهذا ما يعيشه ويتذمرون منه اهالي حي الروضة بالمنيل.

قال طارق هاشم، "عربات الفول تلبي لنا احتياجاتنا من وجبة خفيفة وسريعة وسهلة المنال مع رخص سعرها، الا ان اماكنها تترك اثرا غير محمود بعدما ينهي بائعوها يومهم من روائح زيت وارضية مبتلة ومتناثر عليها بقايا الطعام حصيلة البيع والاكل.

وقدم مرتادو عربات الفول بشكاواهم الى موقع صدى البلد الاخباري،مطالبين فيها بتنظيم ارتكاز مثل هذه العربات والتزام اصحابها بالنظافة العامة والعناية باماكن تواجدهم حينما ينتهون من يوم عملهم كي لا يؤذون احدا بمخلفاتهم وروائحها واثارها.

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