الجيش الجزائري يقبض على 6 إرهابيين خلال شهر يوليو الماضي



وتم ضبط 11 مهربا و 45 تاجر مخدرات و 255 منقبا عن الذهب، و 43.77 قنطار من المخدرات، و 42491 قرصا مهلوسا.



وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية تم توقيف 468 مهاجرا غير شرعي مع إحباط 179 محاولة هجرة غير شرعية، وإنقاذ 14 شخصا.

تمكنت قوات الجيش الجزائري، خلال شهر يوليو الماضي من القبض على 6 إرهابيين و34 عنصر دعم للجماعات الإرهابية فضلا عن تدمير 11 ورشة ومخبأ للإرهابيين.وبحسب الحصيلة العملياتية للجيش الجزائري، التي نشرت اليوم الخميس، فإنه في إطار مكافحة الإرهاب تم ضبط 16 بندقية، منها ثلاث بنادق رشاشة (أف.أم) و بندقية رشاشة ديكتاريوف وبندقية (جي.3) وسبع بنادق نصف آلية سيمونوف وبندقية من نوع (أف.أل.جي)، إضافة إلى ثلاث بنادق صيد.وأشارت الحصيلة إلى أنه تم خلال الشهر الماضي ضبط 5 بنادق آلية من نوع كلاشنكوف و 3 رشاشات (أر.بي كا) و 1 رشاش من نوع دوشكا وآخر من نوع هارستال ورشاش (مات-49)، بالإضافة إلى 10 قاذفات صاروخية من نوع جراد وطائرة دون طيار، و16 مخزن ذخيرة و 21937 طلقة من مختلف الأعيرة.وأوضحت الحصيلة أنه تم ضبط 78 قذيفة هاون و14 قذيفة من نوع (بي.سي.أن 60) و 50 قذيفة عيار 82 ملم و 14 ماسورة لراجمة صواريخ عيار 120 ملم و40 صمام و 21 مشعلا و 20 فتيل صاعق و 40 كبسولة كهربائية و8 قنابل تقليدية الصنع.