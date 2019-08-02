مدير مركز التطوير التكنولوجي بتعليم بني سويف يوضح لـ صدى البلد خطة التطوير: نقدم مدرسين متميزين لشرح الدروس على موقع الوزارة.. وبروتوكولات تعاون مع الجامعة بما يفيد طلاب البحث

*مدير التطوير التكنولوجي ببني سويف:

خطة لتدريب الأخصائيين على كيفية صيانة السوفت وير

تقديم الدعم الفني لأخصائين المتابعة وتنفيذ جميع الإصلاحات بالمدارس

تجهيز شبكات معامل الاختبارات وتقديم الدعم الفني وتوصيل خدمة الإنترنت في التدريبات



يعد مركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم ببني سويف منارة علمية في قلب المحافظة بل هو مزرعة لتفريخ صغار العلماء الذين يتخرجون من تلك المنارة العلمية فهو يختص بالمساعدة في تطوير العملية التعليمية ومواكبة التقدم العلمي، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا إلى جانب عمله في صيانة لكافة الأجهزة العلمية الموجودة بالإدارات والمدارس عن طريق الشركات المختصة وتزويد المدارس بشبكات الإنترنت.



قال ماجد أبو سيف مدير المركز ببني سويف، لـ"صدى البلد، إن هناك عدة أقسام داخل المركز منها قسم المتابعة، الصيانة، قسم التدريب، الاختبارات والشبكات والإنترنت.



وأشار أبو سيف إلى أن المركز يتابع جميع مدارس التعليم العام المطورة، وتدريب الأخصائيين على عمل الكنترول داخل كل مدرسة لصفوف النقل، وعمل خطة لتدريب الأخصائيين على كيفية صيانة السوفت وير،فضلا عن استعارة بعض الأجهزة من مدارس إلى أخرى تحتاجها، بالإضافة إلى تسجيل بعض المدارس طبقا للخطة المقترحة، ومراجعة التقارير الخاصة بالمدارس وحصر الأعطال والسلبيات وتحرير مذكرة بها وعرضها على مدراء الإدارات التعليمية المختلفة، أيضا عمل خطوط سير للأخصائيين لتفعيل أوفيس 365 لأخصائي الإدارات، عمل خط سير لأخصائي المتابعة، بتحميل ويندوز 10 داخل الإدارات، ونهاية يقوم قسم التدريب بإجراء ورشة عمل للأخصائي بالمركز لشرح اختبارات الرخصة الدولية للحاسب ICDL.



وأضاف ماجد أن قسم الصيانة تم تكريمه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جهودهم في تركيب وتسغيل نظام ويندوز 10، أيضا دوره في تقديم الدعم الفني لأخصايين المتابعة، تنفيذ جميع الإصلاحات بالمدارس حسب خط السير وبلاغات الأعطال، صيانة جميع الأجهزة لقاعات الامتحانات New ICDL، إصلاح وتركيب قطع غيار الأجهزة الواردة من المدارس داخل المركز، تدريب أخصائيو معامل الأوساط بالمدارس الإعدادي بإدارة بني سويف على تحميل نظام ويندوز 7 والتعرف على بعض المشكلات التي قد تحدث وكيفية علاجها.



ونوه أبو سيف إلى أن هناك فريق عمل من مدربين متخصصين وحاصلين على أعلى الشهادات في المجالات التي يقومون بالتدريب عليها، وبالفعل تم تدريب جميع معلمي الصف الأول الثانوي على برنامج دمج التكنولوجيا بالتعليم للمنظومة الجديدة، أيضا تفعيل أوفيس 365، لجميع معلمو الصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى أنه تم تدريب جميع مدرسي الصف الأول الثانوي العام على بنك المعرفة و LMS، علاوة على أنه تم تدريب مدرسي الصف الأول الثانوي على الشاشة التفاعلية وكيفية استخدامها داخل الفصول.



وفي قسم الاختبارات تقدم لامتحانات الرخصة الدولية 379 ممتحن، وتم تسجيلهم على قاعدة بيانات الشركة، واستكمل الاختبارات 162 ممتحن، وجاري إستكمال الاختبارات ل 15 ممتحن، والاعادة ل 116 ممتحن.



وأكد مدير المركز أنه يتم تجهيز شبكات معامل الاختبارات وتقديم الدعم الفني، وتوصيل خدمة الإنترنت في التدريبات على الاختبارات المختلفة بالمركز، ومتابعة البريد الإلكتروني، للمركز والرد عليه، كما يتم تقديم الدعم الفني لجميع مشاكل الأعطال بالمدارس، أيصا قام قسم الشبكات بمتابعة تركيب كابل الفايبر بجميه المدارس الثانوي، متابعة تركيبات الشبكات للمدارس الثانوي لنظام التعليم الجديد ومتابعة تركيبات Active للمدارس الثانوي العام.



ونوه إلى أن هناك استوديو للبث، يتم من خلاله بث الحصص التخيلية لمادة الدراسات الإجتماعية، للمرحلة الإعدادية على موقع الوزارة، لجميع محافظات الجمهورية، تم الاستعانة بمدرسين متميزين لشرح المادة، وبث الحصص على موقع الوزارة، حيث تم تجهيز الحصص من حيث المادة العلمية والأسئلة وإجابتها النموذجية ومراجعتها بواسطة موجه عام المادة، تم تحميل جميع المناهج التفاعلية وكذلك الكتب الإلكترونية لجميع المراحل من موقع الوزارة وتوزيعها على المدارس، أيضا هناك وحدة البرمجة والوسائط المتعددة والمكتبة الإلكترونية، التي تستقبل الطلاب والطالبات من مختلف المراحل التعليمية للاطلاع عليها وكيفية البحث على الحاسب الآلي عن المعلومات الصحيحة.



وذكر أبو سيف أن المركز يعقد ندوات تعليمية للطلاب المسجلين بوحدة البحث العلمي، كما يجري زيارات ميدانية لبعض كليات جامعة بني سويف، لعقد بروتوكولات تعاون بما يفيد طلاب البحث العلمي، من الجانب النظري والتطبيق العملي في كليات "العلوم، التعليم الصناعي والسلامة الدراسات العليا للعلوم المتقدمة"، أيضا إقامة المعرض التمهيدي لمسابقة العلوم والهندسة "انتل ايسف"، ورشة عمل للمحكمين وتتضمن عرض وتوضيح استمارات تحكيم المشروعات، المشاركة في البرنامج التدريبي "معمل العلوم والتحضير الإلكتروني والبحث العلمي"، على مستوى الإدارات التعليمية لمحافظة بني سويف، وذلك لتدريب معلمي العلوم على كيفية إكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين علميا، علاوة على المشاركة ضمن الفريق المصري المشارك في المسابقة العالمية للموهوبين بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصول الطالبة هيا أحمد سلامة والطالبة مادونا عاطف إبراهيم على المركز الرابع في المسابقة، وحصول الطالب أحمد عاطف عبدالعظيم والطالبة إسراء صبري إبراهيم على المركز الثاني، علي مستوى الصعيد في الهندسة البينية، هذا على المستوى المحلي، وحصول الطالب أحمد محمد عبدالتواب على جائزة خاصة، من شركة ريكو الأمريكية في مجال الطاقة الفيزيائية.



