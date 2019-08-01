نادي المحافظين الإعلامي ينظم ورشته التدريبية الثانية عن مهارات الكتابة الصحفية

نظم النادي الإعلامي لحزب المحافظين ورشة تدريبية بعنوان «مهارات الكتابة الصحفية»، اليوم الخميس، التي يحاضر فيها الدكتور سمير محمود، أستاذ الإعلام، ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي، بمقر الحزب في وسط البلد.



وقال الدكتور سمير محمود، أستاذ الإعلام ونائب رئيس جريدة الأهرام المسائي، إنه بنظرة عالمية على المبادرات الخاصة والأندية الإعلامية نجد أن لها دورا كبيرا في تطوير الإعلام العربي والعالمي، وعلى سبيل المثال تأسيس الإمارات العربية المتحدة لنادي دبي للصحافة العربية والذي لعب دورا كبيرا في تطوير العمل الصحفي.



وأضاف أن الأندية الإعلامية أبعد ما تكون عن التنظيم النقابي والحزبي حتى في حالة انبثاقها عن الأحزاب أو النقابات أو الاتحادات والجمعيات، لافتًا إلى أن هذه الأندية لها دور مهم ومكمل لدور النقابات المهنية والمؤسسات الصحفية وبيوت الخبرة وكليات الإعلام في العالم العربي.



وتابع: شاركت في ندوة النادي الإعلامي لحزب المحافظين إعجابًا بالفكرة، خاصة أن القائمين على النادي الإعلامي متطوعون بمجهودهم ووقتهم وأفكارهم وأدواتهم ومرافقهم لتقديم الخبرات الإعلامية.



فيما قالت رشا عمار، رئيس لجنة الإعلام، إن ورشة مهارات الكتابة الصحفية تعتبر الورشة الثانية ضمن فعاليات النادي الإعلامي لحزب المحافظين، والتي بدأت بنظرة عامة على مهارات الكتابة الصحفية، والاطلاع على المهارات الأساسية للكتابة.



وأضافت "عمار"، أن النادي الإعلامي لحزب المحافظين هو جهة منبثقة عن الحزب، ويعتبر محفلا مهنيا الهدف منه تطوير العمل الصحفي في مصر وتدريب عدد كبير من الصحفيين على مهارات العمل الصحفي العالمية، خاصة أن الحاضرين لفعاليات النادي الإعلامي من طلاب كليات الإعلام المختلفة والراغبين في امتهان مهنة الصحافة.



وتابعت، أن النادي يقدم خبرات ومهارات عديدة في صناعة الإعلام الحديثة في العالم، لذا بدأت الفعاليات بالورشة السابقة بتدريب عن إنتاج المحتوى الإعلامي المرئي عبر الانترنت من خلال أدوات بسيطة على الهواتف المحمولة.



شارك في حضور الورشة التدريبية رشا عمار، رئيس لجنة الإعلام بالحزب، وداليا فكري، رئيس لجنة المرأة، ومصطفى السيد مدير المكتب الإعلامي، وغادة الرميلي، وكيلة لجنة المرأة، ونورهان فؤاد، نائب رئيس لجنة الشباب، وعدد من طلاب كليات الإعلام والصحفيين الراغبين في العمل بمجال الصحافة.



شارك في حضور الورشة التدريبة رشا عمار، رئيس لجنة الإعلام بالحزب، وداليا فكري، رئيس لجنة المرأة، ومصطفى السيد مدير المكتب الإعلامي، وغادة الرميلي، وكيلة لجنة المرأة، ونورهان فؤاد، نائب رئيس لجنة الشباب، وعدد من طلاب كليات الإعلام والصحفيين الراغبين في العمل بمجال الصحافة.