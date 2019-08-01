صدمة.. رجل يكشف محاولة صديقه صنع وسادة من شعر آدمي

تعتبر مشاركة غرفة أو منزل مستأجر مع شخص غريبة عنك وهي دائمًا "مجازفة"، ففي بعض الأحيان تتخذهم أصدقاءً مدى الحياة، وفي أحيان أخرى تقابل أشخاصًا غريبي الأطوار، يضطرونك إلى النوم في رعب كل ليلة.



لسوء الحظ اكتشف «بن جيمس» 34 عامًا بأن رفيقه في الشقة الجديدة بلندن قد حاول صنع وسادة "مزعجة" من شعر الإنسان، فبعد انتقاله مؤخرًا إلى المنزل المستأجر، لم يستطع أن يصدق عينيه عندما ذهب لإلقاء زجاجة في صندوق الحمام.



ولصدمته كان الصندوق محاطًا بالشعر من الخارج وعندما فتحه وجد ما يعادل كيس من السكر بسعة رطل من شعر الإنسان، وصف جيمس الاكتشاف بأنه "شيء من فيلم رعب" حيث كان مزعجًا جدا وقال "عندما التقطت العلبة وجدتها ثقيلة جدًا"، بحسب صحيفة مترو.



قرر جيمس أن يستجوب زميله في المنزل عن هذا الشيء الغريب، لكن الرجل في الستينيات من عمره، كشف دون خجل بأن الشعر هو شعره، حيث قال بأنه يعتزم صنع وسادة محلية من لحيته وشعره.



وكان يخزنها في الصندوق إلى أن يحصل على ما يكفي منها، حيث من الواضح أن هذا المشروع أخذ منه وقتًا طويلًا.

