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توفيق عكاشة: الشعب المصري بطل موجة الإصلاح الاقتصادي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:26 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي توفيق عكاشة؛ ان ما يحدث في مصر الان يعتبر ثورة اقتصادية؛ موضحا أنه في عام 1955 وضعت خطة اقتصادية حولت مصر من نظام رأسمالي إلى نظام اشتراكي.

وأضاف عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المذاع على فضائية «الحياة»؛ أن الرئيس السيسي اتخذ قرارته باعلان ثورة اقتصادية؛ كما انه يعرف صعوبة القرار لكنه في مصلحة الشعب.

وأشار عكاشة؛ الي ان قرار الإصلاح الاقتصادي كان صعبا؛ مضيفا ان من يعمل سوف يجد المقابل ومن لا يعمل لن يجد.

وأثنى عكاشة؛ على لغة الجسد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمؤتمر الشباب؛ أثناء حديثه عن الاصلاح الاقتصادي؛ مشيرا إلى أن البطل الحقيقي في مرحلة الإصلاح الاقتصادي هو الشعب المصري.

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