لجنة إعلام البرلمان تعلق على إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم

أشاد النائب نادر مصطفى ، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بإعلان الرئيس السيسي عن إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم ، مشيرا إلى أنها تعتبر من أكثر الأخبار المبهجة التى بادر بها الرئيس للإرتقاء بالمنظومة الإعلامية و الثقافية.



وأشار مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الثقافة تعتبر من أهم ثوابت قواتنا الناعمة ، وإذا أدركنا المفهوم الواسع للإعلام سنستطيع أن نرتقى بالثقافة والوعى والفكر.



وأكد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن الهدف الأسمى هو أن نضمن وجود مواطن يساند وطنه ويتفهم طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال فى مؤتمر الشباب 2019 ان هناك إرادة لتطوير التثقيف. مشيرا الى انشاء اكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم وتحتوى على مسارح واوبرا ومكاتب ومتاحف لصالح كل ما يخص الثقافة المصرية والتراث المصري.



وشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



وعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.