لأول مرة بمصر.. عيادات للإقلاع عن التدخين بالمحافظات.. اعرف العناوين

أعلنت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية 100_مليون_صحة إفتتاح عيادات الإقلاع عن التدخين بكل محافظات مصر، والتي من شأنها مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين ..وهي كالآتي:



مُستشفى مصـر الجديدة للصحـة النفسيـة :

قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 52 سريرا ) .

قسـم علاج إدمـان رجـال ( تشخيص مُزدوج سعة 16 سريرا ) .

قسـم علاج إدمـان سيـدات ( سعـة 8 أسـرة ) .

عيـادات خارجيـة .

قســم الرعايـة النهاريـة .



مركز شبراقـاص لعـلاج الإدمـان :



( مركز مُتخصص في علاج الإدمان وليس به خدمة للمرضى النفسيين )

قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 20 سريرا ) .

عيـادات خارجيـة .



مركز عباس حلمي للصحـة النفسيـة :



( مركز مُتخصص في علاج الإدمان وليس به خدمة للمرضى النفسيين )

عيــادات خارجيــة فقـط .



مُستشفى العباسيـة للصحـة النفسيـة :



قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 60 سريرا ) .

قسـم علاج إدمـان رجـال ( تشخيص مُزدوج سعة 30 سريرا ) .

قسـم علاج إدمـان سيـدات ( سعـة 30 سريرا ) .

عيـادات خارجيـة .

قســم الرعايـة النهاريـة .



مُستشفى الخانكــة للصحـة النفسيـة :



قسـم علاج إدمـان رجـال مُطور ( سعـة 60 سريرا ) .

قسـم علاج إدمـان رجـال إقتصادي ( سعة 36 سريرا ) .

قسـم علاج أعراض انسحاب المُخدرات ( سعـة 20 سريرا ) .

عيـادات خارجيـة .

قســم الرعايـة النهاريـة .



مُستشفى المعمــورة للصحـة النفسيـة :



قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 24 سريرا ) .

قسـم عـلاج إدمـان سيـدات ( سعـة 14 سريرا ) .

عيـادات خارجيـة .

قســم الرعايـة النهاريـة .



مُستشفى بورسعيـد للصحـة النفسيـة :



قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 15 سريرا ) .

عيـادات خارجيـة .



مُستشفى حلــوان للصحـة النفسيـة :



قسـم عـلاج إدمـان مُراهقين ( سعـة 24 سريرا ) .

قسـم عـلاج إدمـان مُراهقـات ( سعـة 14 سريرا ) .

عيـادات خارجيـة .



مُستشفى شبين الكـوم للصحـة النفسيـة :



قسـم علاج أعراض انسحاب المُخدرات ( سعـة 10 أسـرة ) .

قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 14 سريرا ) .

عيـادات خارجيـة .



مُستشفى المنيــا للصحـة النفسيـة :

قسـم علاج أعراض إنسحاب المُخدرات ( سعـة 6 أسـرة ) .

قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 10 أسـرة ) .

عيـادات خارجيـة .



مُستشفى بنهــــا للصحـة النفسيـة :



قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 12 سريرا ) .

قسـم علاج أعراض انسحاب المُخدرات ( 6 أسـرة ) .

عيـادات خارجيـة .



مُستشفى أسيــوط للصحـة النفسيـة :



قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 20 سريرا ) .

عيـادات خارجيـة .



مُستشفى أســوان للصحـة النفسيـة :



قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 10 أسـرة ) .

عيـادات خارجيـة .



مُستشفى طنطــــــا للصحـة النفسيـة :



عيـادات خارجيـة فقـط .



مُستشفى دميــــرة للصحـة النفسيـة :



عيـادات خارجيـة فقـط .