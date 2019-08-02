لأول مرة بمصر.. عيادات للإقلاع عن التدخين بالمحافظات.. اعرف العناوين

أعلنت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية 100_مليون_صحة إفتتاح عيادات الإقلاع عن التدخين بكل محافظات مصر، والتي من شأنها مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين ..وهي كالآتي:
مُستشفى مصـر الجديدة للصحـة النفسيـة :
قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 52 سريرا ) .
قسـم علاج إدمـان رجـال ( تشخيص مُزدوج سعة 16 سريرا ) .
قسـم علاج إدمـان سيـدات ( سعـة 8 أسـرة ) .
عيـادات خارجيـة .
قســم الرعايـة النهاريـة .
مركز شبراقـاص لعـلاج الإدمـان :
( مركز مُتخصص في علاج الإدمان وليس به خدمة للمرضى النفسيين )
قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 20 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
مركز عباس حلمي للصحـة النفسيـة :
( مركز مُتخصص في علاج الإدمان وليس به خدمة للمرضى النفسيين )
عيــادات خارجيــة فقـط .
مُستشفى العباسيـة للصحـة النفسيـة :
قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 60 سريرا ) .
قسـم علاج إدمـان رجـال ( تشخيص مُزدوج سعة 30 سريرا ) .
قسـم علاج إدمـان سيـدات ( سعـة 30 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
قســم الرعايـة النهاريـة .
مُستشفى الخانكــة للصحـة النفسيـة :
قسـم علاج إدمـان رجـال مُطور ( سعـة 60 سريرا ) .
قسـم علاج إدمـان رجـال إقتصادي ( سعة 36 سريرا ) .
قسـم علاج أعراض انسحاب المُخدرات ( سعـة 20 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
قســم الرعايـة النهاريـة .
مُستشفى المعمــورة للصحـة النفسيـة :
قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 24 سريرا ) .
قسـم عـلاج إدمـان سيـدات ( سعـة 14 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
قســم الرعايـة النهاريـة .
مُستشفى بورسعيـد للصحـة النفسيـة :
قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 15 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
مُستشفى حلــوان للصحـة النفسيـة :
قسـم عـلاج إدمـان مُراهقين ( سعـة 24 سريرا ) .
قسـم عـلاج إدمـان مُراهقـات ( سعـة 14 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
مُستشفى شبين الكـوم للصحـة النفسيـة :
قسـم علاج أعراض انسحاب المُخدرات ( سعـة 10 أسـرة ) .
قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 14 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
مُستشفى المنيــا للصحـة النفسيـة :
قسـم علاج أعراض إنسحاب المُخدرات ( سعـة 6 أسـرة ) .
قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 10 أسـرة ) .
عيـادات خارجيـة .
مُستشفى بنهــــا للصحـة النفسيـة :
قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 12 سريرا ) .
قسـم علاج أعراض انسحاب المُخدرات ( 6 أسـرة ) .
عيـادات خارجيـة .
مُستشفى أسيــوط للصحـة النفسيـة :
قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 20 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
مُستشفى أســوان للصحـة النفسيـة :
قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 10 أسـرة ) .
عيـادات خارجيـة .
مُستشفى طنطــــــا للصحـة النفسيـة :
عيـادات خارجيـة فقـط .
مُستشفى دميــــرة للصحـة النفسيـة :
عيـادات خارجيـة فقـط .
مُستشفى مصـر الجديدة للصحـة النفسيـة :
قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 52 سريرا ) .
قسـم علاج إدمـان رجـال ( تشخيص مُزدوج سعة 16 سريرا ) .
قسـم علاج إدمـان سيـدات ( سعـة 8 أسـرة ) .
عيـادات خارجيـة .
قســم الرعايـة النهاريـة .
مركز شبراقـاص لعـلاج الإدمـان :
( مركز مُتخصص في علاج الإدمان وليس به خدمة للمرضى النفسيين )
قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 20 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
مركز عباس حلمي للصحـة النفسيـة :
( مركز مُتخصص في علاج الإدمان وليس به خدمة للمرضى النفسيين )
عيــادات خارجيــة فقـط .
مُستشفى العباسيـة للصحـة النفسيـة :
قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 60 سريرا ) .
قسـم علاج إدمـان رجـال ( تشخيص مُزدوج سعة 30 سريرا ) .
قسـم علاج إدمـان سيـدات ( سعـة 30 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
قســم الرعايـة النهاريـة .
مُستشفى الخانكــة للصحـة النفسيـة :
قسـم علاج إدمـان رجـال مُطور ( سعـة 60 سريرا ) .
قسـم علاج إدمـان رجـال إقتصادي ( سعة 36 سريرا ) .
قسـم علاج أعراض انسحاب المُخدرات ( سعـة 20 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
قســم الرعايـة النهاريـة .
مُستشفى المعمــورة للصحـة النفسيـة :
قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 24 سريرا ) .
قسـم عـلاج إدمـان سيـدات ( سعـة 14 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
قســم الرعايـة النهاريـة .
مُستشفى بورسعيـد للصحـة النفسيـة :
قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 15 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
مُستشفى حلــوان للصحـة النفسيـة :
قسـم عـلاج إدمـان مُراهقين ( سعـة 24 سريرا ) .
قسـم عـلاج إدمـان مُراهقـات ( سعـة 14 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
مُستشفى شبين الكـوم للصحـة النفسيـة :
قسـم علاج أعراض انسحاب المُخدرات ( سعـة 10 أسـرة ) .
قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 14 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
مُستشفى المنيــا للصحـة النفسيـة :
قسـم علاج أعراض إنسحاب المُخدرات ( سعـة 6 أسـرة ) .
قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 10 أسـرة ) .
عيـادات خارجيـة .
مُستشفى بنهــــا للصحـة النفسيـة :
قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 12 سريرا ) .
قسـم علاج أعراض انسحاب المُخدرات ( 6 أسـرة ) .
عيـادات خارجيـة .
مُستشفى أسيــوط للصحـة النفسيـة :
قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 20 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
مُستشفى أســوان للصحـة النفسيـة :
قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 10 أسـرة ) .
عيـادات خارجيـة .
مُستشفى طنطــــــا للصحـة النفسيـة :
عيـادات خارجيـة فقـط .
مُستشفى دميــــرة للصحـة النفسيـة :
عيـادات خارجيـة فقـط .