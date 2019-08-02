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أخبار البلد

لأول مرة بمصر.. عيادات للإقلاع عن التدخين بالمحافظات.. اعرف العناوين

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:46 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية 100_مليون_صحة إفتتاح عيادات الإقلاع عن التدخين بكل محافظات مصر، والتي من شأنها مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين ..وهي كالآتي:

مُستشفى مصـر الجديدة للصحـة النفسيـة :
قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 52 سريرا ) .
قسـم علاج إدمـان رجـال ( تشخيص مُزدوج سعة 16 سريرا ) .
قسـم علاج إدمـان سيـدات ( سعـة 8 أسـرة ) .
عيـادات خارجيـة .
قســم الرعايـة النهاريـة .

مركز شبراقـاص لعـلاج الإدمـان :

( مركز مُتخصص في علاج الإدمان وليس به خدمة للمرضى النفسيين )
قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 20 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .

مركز عباس حلمي للصحـة النفسيـة :

( مركز مُتخصص في علاج الإدمان وليس به خدمة للمرضى النفسيين )
عيــادات خارجيــة فقـط .

مُستشفى العباسيـة للصحـة النفسيـة :

قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 60 سريرا ) .
قسـم علاج إدمـان رجـال ( تشخيص مُزدوج سعة 30 سريرا ) .
قسـم علاج إدمـان سيـدات ( سعـة 30 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
قســم الرعايـة النهاريـة .

مُستشفى الخانكــة للصحـة النفسيـة :

قسـم علاج إدمـان رجـال مُطور ( سعـة 60 سريرا ) .
قسـم علاج إدمـان رجـال إقتصادي ( سعة 36 سريرا ) .
قسـم علاج أعراض انسحاب المُخدرات ( سعـة 20 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
قســم الرعايـة النهاريـة .

مُستشفى المعمــورة للصحـة النفسيـة :

قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 24 سريرا ) .
قسـم عـلاج إدمـان سيـدات ( سعـة 14 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .
قســم الرعايـة النهاريـة .

مُستشفى بورسعيـد للصحـة النفسيـة :

قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 15 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .

مُستشفى حلــوان للصحـة النفسيـة :

قسـم عـلاج إدمـان مُراهقين ( سعـة 24 سريرا ) .
قسـم عـلاج إدمـان مُراهقـات ( سعـة 14 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .

مُستشفى شبين الكـوم للصحـة النفسيـة :

قسـم علاج أعراض انسحاب المُخدرات ( سعـة 10 أسـرة ) .
قسـم علاج إدمـان رجـال ( سعـة 14 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .

مُستشفى المنيــا للصحـة النفسيـة :
قسـم علاج أعراض إنسحاب المُخدرات ( سعـة 6 أسـرة ) .
قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 10 أسـرة ) .
عيـادات خارجيـة .

مُستشفى بنهــــا للصحـة النفسيـة :

قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 12 سريرا ) .
قسـم علاج أعراض انسحاب المُخدرات ( 6 أسـرة ) .
عيـادات خارجيـة .

مُستشفى أسيــوط للصحـة النفسيـة :

قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 20 سريرا ) .
عيـادات خارجيـة .

مُستشفى أســوان للصحـة النفسيـة :

قسـم عـلاج إدمـان رجـال ( سعـة 10 أسـرة ) .
عيـادات خارجيـة .

مُستشفى طنطــــــا للصحـة النفسيـة :

عيـادات خارجيـة فقـط .

مُستشفى دميــــرة للصحـة النفسيـة :

عيـادات خارجيـة فقـط .
لأول مرة بمصر.. عيادات للإقلاع عن التدخين بالمحافظات.. اعرف العناوين
لأول مرة بمصر.. عيادات للإقلاع عن التدخين بالمحافظات.. اعرف العناوين
لأول مرة بمصر.. عيادات للإقلاع عن التدخين بالمحافظات.. اعرف العناوين
لأول مرة بمصر.. عيادات للإقلاع عن التدخين بالمحافظات.. اعرف العناوين
لأول مرة بمصر.. عيادات للإقلاع عن التدخين بالمحافظات.. اعرف العناوين
لأول مرة بمصر.. عيادات للإقلاع عن التدخين بالمحافظات.. اعرف العناوين

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