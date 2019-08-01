ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بني سويف يهزم أسمنت حلوان وديا بسداسية نظيفة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:40 م
صدى البلد
كتب- مالك خالد
حقق فريق بني سويف فوزا كبيرا على فريق أسمنت حلوان بسداسية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب الأسيوطي سبورت، ضمن وديات الفريق استعدادا للممتاز "ب".

وقدم لاعبو بني سويف عرضا قويا خلال تلك الودية رغم تعدد التغييرات من قبل الجهاز الفني لبني سويف لتجربة اللاعبين وتجهيزهم لمنافسات الموسم الجديد.

ونجح لاعبو بني سويف فى حسم اللقاء بنصف دستة أهداف سجلها كل من كريم أشرف هدف، وحسام عيسي هدف، ومحمود بكري هدف، ومحمود بكري هدف، ومصطفي لاعب تحت الاختبار، والأفريقي إليكس.

وتعد هذه الودية الخامسة للفريق خلال معسكره بالأسيوطي بعد الخسارة من 6 أكتوبر والترسانه، والفوز على فريق مصر ومركز شباب أطواب، بالإضافة لفوز اليوم على أسمنت حلوان.

ترشيحاتنا

اديهم كمان.. ياسمين الخطيب توجه رسالة نارية لـ زوج أنغام

شاهد.. اعترافات مثيرة لعصابة السطو المسلح على مصنع بلاستيك في الجيزة

قيد اوناجم في قائمة الزمالك الأفريقية

رسميا .. الإسماعيلي يضم نجمي الزمالك في صفقة تبادلية بـ محمد عواد

الخوف من الفضيحة.. 10 مشاهد فى جريمة قتل عروس المنوفية يوم الصباحية .. فيديو وصور

قفزة في أسعار الذهب عقب قرار ترامب بشأن الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج