بني سويف يهزم أسمنت حلوان وديا بسداسية نظيفة

حقق فريق بني سويف فوزا كبيرا على فريق أسمنت حلوان بسداسية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب الأسيوطي سبورت، ضمن وديات الفريق استعدادا للممتاز "ب".



وقدم لاعبو بني سويف عرضا قويا خلال تلك الودية رغم تعدد التغييرات من قبل الجهاز الفني لبني سويف لتجربة اللاعبين وتجهيزهم لمنافسات الموسم الجديد.



ونجح لاعبو بني سويف فى حسم اللقاء بنصف دستة أهداف سجلها كل من كريم أشرف هدف، وحسام عيسي هدف، ومحمود بكري هدف، ومحمود بكري هدف، ومصطفي لاعب تحت الاختبار، والأفريقي إليكس.



وتعد هذه الودية الخامسة للفريق خلال معسكره بالأسيوطي بعد الخسارة من 6 أكتوبر والترسانه، والفوز على فريق مصر ومركز شباب أطواب، بالإضافة لفوز اليوم على أسمنت حلوان.