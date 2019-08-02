كثافات مرورية بمدخل أسوان الجديدة بعد انقلاب شاحنة.. صور

أدى انقلاب شاحنة نقل مساء اليوم بالطريق المؤدى إلى الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة أسوان الجديدة، إلى إصابة شخص وتعطل الحركة المرورية على الطريق .





وقد استدعى الأمر تدخل الأجهزة المعنية لرفع آثار الحادث ومحاولة إعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.





وكان بلاغ وصل إلى العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور بأسوان يفيد أنه أثناء مرور شاحنة نقل تجر خلفها مقطورة وتحمل أرقام 11839 نقل سوهاج، فى اتجاهها إلى الطريق الصحراوى الغربى وبعد عبورها كوبرى أسوان المعلق، تعرضت الشاحنة قبل مدخل مدينة أسوان الجديدة، إلى الإنحراف عن المسار مما أدى إلى انقلابها.





وقد أسفر الحادث عن إصابة سائق الشاحنة الذى تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



