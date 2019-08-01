خارج الكلية..شروط التحويل لبرامج الساعات المعتمدة فى هندسة القاهرة

أعلن الدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة شروط التحويل لبرامج الساعات المعتمدة بهندسة القاهرة للطلاب من خارج الكلية.



وأوضح عميد الكلية انه يشترط في التحويل لبرامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة القاهرة ان يكون الطلاب حاصلا علي الثانوية العامة المصرية او احدي الشهادات المعادلة العربية او الاجنبية.



ويشترط ايضا ان يكون الطالب حاصلا علي مجموع درجات الحد الادني لاحدي كليات قطاع التعليم الهندسي بالجامعات الحكومية المصرية وأن يكون مستوفيا شروط الالتحاق.



ويتم القبول طبقا للاعداد المقررة و طبقا للقدرة الاستيعابية للكلية علي ان تقدم طلبات التحويل خلال الشهر الجارى في شئون الطلاب بالمقر الرئيسي للكلية بالجيزة.

