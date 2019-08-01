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صاحبة عربة مأكولات: مصرة على تحقيق حلمي وأصبح مذيعة تليفزيونية.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:46 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى مع دهب غريب في مؤتمر الشباب 2019
أيمن سعيد
قالت دهب غريب صاحبة عربة المأكولات والتى تم تكريمها من الرئيس السيسي فى المؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الادارية إنه أثناء تكريمها قامت بالاشارة للحضور بأنها مصرة على حلمها لتصبح مذيعة تلفزيونية .

وأضافت غريب فى مداخلة هاتفية لبرنامج " اليوم" انها مصرة على حلمها ولن تتخلى عنه لتكون مذيعة "وأشهد ولى امر جمهورية مصر العربية اننى مصرة على تحقيق حلمي". 

وتابعت انها تتحدث مع الزبائن وكأنها مذيعة تلفزيونية على حسب حالة ومود كل شخص منهم، مشيرة الى ان هذا الأمر يحدث اثناء تحضيرها الأكل .

وشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

وعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

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