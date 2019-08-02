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ديني

الإفتاء توضح فضل العشر الأول من ذي الحجة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:00 ص
صيام العشر من ذي
صيام العشر من ذي الحجة
محمد صبري عبد الرحيم
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1440 هجريًا، ويستحب في الأيام العشرة الأول منه الصيام والإكثار من الأعمال الصالحة.

وقالت دار الإفتاء عن فضل الليالي العشر الأولى من ذى الحجة، إن الكثير من المفسرين والعلماء، أجمعوا على أن الليالى العشر التى ذكرت فى سورة الفجر، هي العشر من ذى الحجة.

وأضافت دار الإفتاء، أن الأيام العشر من ذى الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف فيها العمل ويستحب فيها الاجتهاد فى العبادة وخاصة الصوم وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه.

وأكدت أن العمل الصالح فى أيام العشر من ذى الحجة، أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقى أيام السنة، وروى ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام"، ويعنى الأيام العشر الأوائل من ذى الحجة، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد فى سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء" رواه البخارى.

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