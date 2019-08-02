برلمانى يضع روشتة لإصلاح الإعلام فى مصر

قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن أوضاع الإعلام فى مصر تحتاج إلى إصلاح، وينبغى أن تكون هناك دراسة لكافة المشاكل التى يتعرض لها قطاع الإعلام من ضعف فى الموارد وتطوير القطاع.



وطالب مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة منح دورات تدريبية لكل المقبلين على المجال الإعلامى ، بهدف تحسن الأداء ولكى يحصل المواطن على مهنية وجودة أعلى فى الإعلام، مؤكدا على ضرورة أن نواكب التكنولوجيا التي تتطور كل فى يوم فى العالم، خاصة وأن كل يوم هناك جديد فى الإعلام.



وأشار أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إلى أنه يجب أن نمنح المواطن المزيد من الحريات بهدف التعبير عن رأيه، و الارتقاء بمهنة الإعلام لمواجهة ما يتم ترويجه من شائعات فى إطار حروب الجيل الرابع التى تتعرض لها مصر خلال الفترة الأخيرة.



وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب، ردًا على سؤال حول إصلاح الإعلام، إن قطاع الإعلام شأنه شأن كل قطاعات الدولة المصرية.



وأضاف: "إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الأمور توقفت على مدى سنوات طويلة على أوضاع ثابتة ولم تتطور ومنها الإعلام بقى غير متطور وتأثيراته لا تحقق الأهداف المرجوة منه، قطاع الإعلام زي كل قطاعات الدولة المصرية".



وتابع: "في مشكلة كبيرة جدًا كانت موجودة فينا كلنا، مش في قطاع واحد، في كل القطاعات، بالتالي الإصلاح واجب لكل القطاعات بما فيه قطاع الإعلام، وده مش معناه إساءة لأحد الموضوع مش أشخاص، يا ترى الإعلام عندنا هنا هل منظومته الاقتصادية جيدة بيتكلف علينا ما يقرب من 6 مليارات جنيه في السنة، واللي بيتحقق منه 2.3 مليار جنيه فقط".



وتابع الرئيس: "طيب المحتوى، يا ترى هو اللي إحنا نتمناه نقدمه، كان في يوم من سنين طويلة، كان الإعلام له تأثير كبير جدًا، وكان له عوائده، مسلسلات التليفزيون وتسويقها في الدول العربي، حصل تطور في الدول العربية وفضلنا زي ما إحنا، نتحرك في إصلاح هذه المنظومة، الشق الاقتصادي والفني، اللي كتير مننا غير راضي عنه، والمحتوى إذا ما كنش الدولة بشكل أو بآخر يكونوا بيفكروا في كده، في دول زي الولايات المتحدة والهند بيدخلها أموال هائلة من الأفلام وده شكل من أشكال تقديم الدولة للعالم".



وأكد الرئيس: "بنشجع جدًا كل الشباب، ولما نشوف الوجوه الإعلامية الموجودة، مش هوعدكم بحاجة في الموضوع ده، بدأنا في المحتوى وأتصور خلال سنتين أو 3 هيبقى المحتوى أفضل من الواقع ده، الإعلام تليفزيون وراديو مبقاش الوسيلة الوحيدة اللي بيتم إيصال المعلومات بيها للناس، في حاجات أخرى كثيرة جدًا، ومهتمين نبقى متحركين فيها عشان نواكب العصر اللي موجودين فيه، خلال سنتين أو 3 هنبقى في مكان أفضل كتير من المكان اللي إحنا موجودين فيه بشكل أو بآخر بالتوافق مع الصناعة الموجودة في هذا المكان".



