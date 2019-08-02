ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يضع روشتة لإصلاح الإعلام فى مصر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:57 ص
النائب نادر مصطفى
النائب نادر مصطفى ، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن أوضاع الإعلام فى مصر تحتاج إلى إصلاح، وينبغى أن تكون هناك دراسة لكافة المشاكل التى يتعرض لها قطاع الإعلام من ضعف فى الموارد وتطوير القطاع.

وطالب مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة منح دورات تدريبية لكل المقبلين على المجال الإعلامى ، بهدف تحسن الأداء ولكى يحصل المواطن على مهنية وجودة أعلى فى الإعلام، مؤكدا على ضرورة أن نواكب التكنولوجيا التي تتطور كل فى يوم فى العالم، خاصة وأن كل يوم هناك جديد فى الإعلام.

وأشار أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إلى أنه يجب أن نمنح المواطن المزيد من الحريات بهدف التعبير عن رأيه، و الارتقاء بمهنة الإعلام لمواجهة ما يتم ترويجه من شائعات فى إطار حروب الجيل الرابع التى تتعرض لها مصر خلال الفترة الأخيرة.

وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب، ردًا على سؤال حول إصلاح الإعلام، إن قطاع الإعلام شأنه شأن كل قطاعات الدولة المصرية.

وأضاف: "إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الأمور توقفت على مدى سنوات طويلة على أوضاع ثابتة ولم تتطور ومنها الإعلام بقى غير متطور وتأثيراته لا تحقق الأهداف المرجوة منه، قطاع الإعلام زي كل قطاعات الدولة المصرية".

وتابع: "في مشكلة كبيرة جدًا كانت موجودة فينا كلنا، مش في قطاع واحد، في كل القطاعات، بالتالي الإصلاح واجب لكل القطاعات بما فيه قطاع الإعلام، وده مش معناه إساءة لأحد الموضوع مش أشخاص، يا ترى الإعلام عندنا هنا هل منظومته الاقتصادية جيدة بيتكلف علينا ما يقرب من 6 مليارات جنيه في السنة، واللي بيتحقق منه 2.3 مليار جنيه فقط".

وتابع الرئيس: "طيب المحتوى، يا ترى هو اللي إحنا نتمناه نقدمه، كان في يوم من سنين طويلة، كان الإعلام له تأثير كبير جدًا، وكان له عوائده، مسلسلات التليفزيون وتسويقها في الدول العربي، حصل تطور في الدول العربية وفضلنا زي ما إحنا، نتحرك في إصلاح هذه المنظومة، الشق الاقتصادي والفني، اللي كتير مننا غير راضي عنه، والمحتوى إذا ما كنش الدولة بشكل أو بآخر يكونوا بيفكروا في كده، في دول زي الولايات المتحدة والهند بيدخلها أموال هائلة من الأفلام وده شكل من أشكال تقديم الدولة للعالم".

وأكد الرئيس: "بنشجع جدًا كل الشباب، ولما نشوف الوجوه الإعلامية الموجودة، مش هوعدكم بحاجة في الموضوع ده، بدأنا في المحتوى وأتصور خلال سنتين أو 3 هيبقى المحتوى أفضل من الواقع ده، الإعلام تليفزيون وراديو مبقاش الوسيلة الوحيدة اللي بيتم إيصال المعلومات بيها للناس، في حاجات أخرى كثيرة جدًا، ومهتمين نبقى متحركين فيها عشان نواكب العصر اللي موجودين فيه، خلال سنتين أو 3 هنبقى في مكان أفضل كتير من المكان اللي إحنا موجودين فيه بشكل أو بآخر بالتوافق مع الصناعة الموجودة في هذا المكان".

ترشيحاتنا

بتعليمات من أمير الكويت.. الإعلامية فجر السعيد في لندن للعلاج

لو ناوى تسافر .. تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الجمعة 2-8-2019

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها

اجتماع في مكتب ترامب بسبب عقوبات ضد قطر.. تعرف على السبب

نجم أرسنال الجديد السبب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

عقب انضمامه للأهلي .. استياء داخل بيراميدز من قفشة لهذا السبب

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

الأهلي يضم صفقة أفريقية من العيار الثقيل.. تفاصيل

الإفتاء تحذر من حلق الرأس في هذا التوقيت

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

بتعليمات من أمير الكويت.. الإعلامية فجر السعيد في لندن للعلاج

رسالة وداع مؤثرة من سعد سمير لـ محمد نجيب عقب انضمامه للجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور