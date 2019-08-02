بنك إنجلترا يخفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد البريطاني

خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني، محذرا من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق كفيل بدفع قيمة الجنيه الاسترليني إلى مزيد من الهبوط.



وخفض البنك - في تقرير أغسطس عن التضخم - تقديراته الرسمية الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري من 1.5 في المئة إلى 1.3 في المئة، وللعام التالي 2020 من 1.6 إلى 1.3 في المئة، بحسب صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية.



تأتي تلك التوقعات مع تراجع قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار عند 1.2085، في هبوط هو الأكبر منذ يناير 2017.



وقال بنك إنجلترا إنه وضع تقديراته استنادا على افتراض أن رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون سيوافق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.