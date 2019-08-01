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مصطفى بكري: الموقف المصري والعربي ثابت تجاه القضية الفلسطينية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:07 م
الإعلامي مصطفي بكري
الإعلامي مصطفي بكري
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية والأردن أكدا موقفهما الثابت تجاه القضية الفلسطينية، من خلال دعم القرارات الدولية التي تتعلق ببناء دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن "كوشنر" كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم بجولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث التقى بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ثم التقى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، والتقى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وزير الخارجية.

وأضاف أن المصادر السياسية أشارت إلى أن الخطة الجديدة تستهدف كما أشيع استضافة محادثات سلام بين عدد من الأطراف المعنية في كامب ديفيد بدون حضور نتنياهو والهدف هو وضع اللمسات النهائية لصفقة القرن المزعومة في الشهر القادم قبيل الانتخابات التي ستجري في إسرائيل يوم 17 سبتمبر المقبل.

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