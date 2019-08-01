أحمي نفسك من الإصابة بسرطان الجلد.. بتناول هذه الأطعمة

تشير دراسة جديدة أجريت مؤخرا في جامعة براون، إلى أن تناول الكثير من الجزر والبروكلي والبطاطا الحلوة قد يساعد في الوقاية من سرطان الجلد، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة ان الجزر والبروكلي والبطاطا الحلوة غنية بفيتامين A ، وهو مغذ رئيسي للحفاظ على صحة البشرة، وهو ما يجعله ينتج خلايا جلدية جديدة باستمرار.



وأشار الباحثون إن تناول الجزر والبروكلي والبطاطا الحلوة يمكن ان يحمي أيضًا من التأثيرات المسببة للسرطان، والتي يمكن ان تتسبب بها الأشعة فوق البنفسجية.



يقول الباحثون ان تناول كميات كبيرة من المغذيات والجزر والبروكلي والبطاطا الحلوة يمكن ان تمنع من الإصابة بنسبة أقل بنسبة 17 في المائة من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد ، لكنهم يحذرون من أن تناول المكملات الغذائية لن يعطي نفس النتيجة .



ويغطي أجسامنا أكثر من 19 مليون، ولكننا تتخلص كل يوم من 30 إلى 40.000 منهم، مما يعني أن الجسم يعمل بشكل دائم لإنتاج خلايا جلدية جديدة لتحل محل الخلايا التي نفقدها.



ويلعب فيتامين (أ) دورًا حيويًا في هذه العملية، حيث لا يقتصر الأمر على صنع خلايا الجلد، بل والحفاظ عليها أيضا، حيث يتم تنشيط خلايا تسمى الخلايا الليفية التي تحافظ على ثبات وصحة البشرة نضرة وصحية، ويساعدها في تجديديها بخلايا صحية.



ويصيب سرطان الجلد ما بين سبعة إلى 11 في المائة من الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، وإذا كان شخص ما معرضًا لخطر أكبر للإصابة بسرطان الجلد بسبب التعرض لأشعة الشمس أو العامل الوراثي، فإن زيادة تناول فيتامين (أ) قد تقدم تغييرًا نسبيًا في نمط الحياة لمواجهة هذه المخاطر.



لذلك درس الباحثون في جامعة براون مجموعة بيانات تضم 123،570 من الرجال والنساء الأمريكيين الذين تم توثيق وجباتهم الغذائية وعاداتهم ونتائجهم الصحية لأكثر من 26 عامًا.



وكشفت نتائج الدراسة أنه كلما زاد استهلاكهم من فيتامين (أ) في وجباتهم الغذائية اليومية ، كلما كان الرجال والنساء أقل عرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد.



ويمكن ان يتوفر فيتامين أ بوفرة في الجزر والبطاطا الحلوة والفلفل الأحمر الحلو والسبانخ واللوبيا السوداء وكبد اللحم البقري والكبد، وكلها مأكولات أثبتت قدرتها على محاربة الإصابة بسرطان الجلد.