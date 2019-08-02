قبل عام الحساب.. 819 مليار جنيه استثمارات بقطاع البترول في 6 سنوات

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن منتصف العام المقبل 2020، سيشهد مساءلة كل وزير في ما تم إنجازه من مشروعات بقطاعه، لافتا أن ذلك العام سيحمل اسم "عام الحساب"، وفقا لما قاله بمؤتمر الشباب أمس.



وفيما يلي يستعرض "صدى البلد"، إنجازات قطاع البترول خلال فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، حيث أكد أمس أن ترسيم الحدود مع السعودية وقبرص منح مصر فرص اكتشافات أخرى في الغاز والنفط، وأنه ليس لدينا مشكلة في قطاع الغاز سواء الاكتفاء الذاتي أو الاستهلاك أو التصدير للخارج، ونتمنى تحقيق اكتشافات جديدة بقطاع البترول بالسنوات المقبلة، لأنه سيكون نقلة كبيرة لنا.



وبحسب الكتاب الذي أصدره مجلس الوزراء بعنوان (مصر: مسيرة الإنجازات)، خلال نهاية الربع الأول من العام الجاري، كشفت الحكومة عن أحدث البيانات والمشروعات وما تم في قطاع البترول، حيث يعرضُ الكتاب موقف كافة المشروعات المُنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخُ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حتى نهاية ديسمبر 2018، وكذا المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020.



وتم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه، تم تنفيذ 66% منها حتى ديسمبر 2018، بواقع 79 مشروعًا بتكلفة 540 مليار جنيه.



كما تم تشغيل 30 مشروعًا لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 6,3 مليار قدم 3/ يوم غاز و53,6 ألف برميل زيت ومتكثفات، كما تم توقيع 63 اتفاقية، بإجمالي استثمارات قيمتها 14,7 مليار دولار، وتوقيع منح بإجمالي 1.3 مليار دولار، ونجح قطاع البترول أيضا في توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 3,28 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2018.



ونجح قطاع البترول في تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6,3 مليار دولار في 2011/2012 لتصل إلى 1.2 مليار دولار في يونيو 2018؛ وصولًا إلى الإنتهاء منها تمامًا في 2019/2020. كما تم تشغيل 4 مشروعات جديدة لتكرير البترول بإجمالي استثمارات 309 ملايين دولار، وفي الفترة نفسها تم الانتهاء من تنفيذ 38 خطًا لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعيّ، بشبكات بلغ إجمالي طولها 1281 كم.



ومن المستهدف خلال الفترة من يناير 2019 حتى يونيو 2020، أن يتم تشغيل عدد 12 مشروعًا جديدًا لتنمية حقول الغاز والزيت، بتكلفة حوالي 14 مليار جنيه، وأن يتم توصيل الغاز لنحو 1,5 مليون وحدة سكنية، كما تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد زيادة كمية الإنتاج إلى 61.9 مليون طن عام 2019/2020، وكذلك من المستهدف زيادة صادرات الغاز إلى حوالي 12 مليون طن مقابل 0.85 مليون طن عام 2017/2018.