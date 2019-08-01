أسماك بدلا من اللحوم.. الداخلية تعدل قرار معاملة المسجونين

أصدرت وزارة الداخلية القرار الوزارى رقم 1409 لسنة 2019، فى شأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم والذى يقضى بالسماح للسجون بتقديم وجبات أسماك القراميط والبلطى والبورى بدلا من اللحوم.



وتضمن القرار الجديد رقم 1409 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام القرار 691 لسنة 1998 والمعدل بالقرار رقم 468 لسنة 2017، بأن تضاف فقرة أخيرة فى نهاية الجدول رقم "2" بالمادة الأولى من القرار رقم 468 لسنة 2017.



"ويمكن الاستعاضة عن صنف اللحوم الحمراء بصنف الأسماك وذلك عن كل 100 جرام من اللحم الصافى بما يساوى من حيث كمية البروتين كالتالي:



- أسماك القراميط 180 جراما قبل الطهى.

- أسماك البلطى 145 جراما قبل الطهى.

- أسماك البورى 150 جراما قبل الطهى.