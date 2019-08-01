إحدى المكرمات فى منتدى الشباب: الرئيس السيسي شجعنى على التقدم والنجاح.. فيديو

قالت المهندسة زينب رمضان إحدى المكرمات فى منتدى شباب العالم السابع إن الرئيس السيسي شجعها لتقديم المزيد من الجهد والعطاء متمنيا لها التوفيق.



وأضافت رمضان فى حوارها لبرنامج "اليوم" أنها استطاعت تحقيق أول خطوة فى حلمها حيث عملت فى مجال الطاقة الشمسية بحب شديد وتريد أن تطور من نفسها أكثر فيه.



وتابعت أنها بدأت هى ومجموعة من زملائها فى تأسيس شركة خاصة بها بمجال الطاقة الشمسية والبدء فى مشاريع بسيطة فى بيوت ومزارع بأسوان.



واستكملت، أنها وزملاءها يريدون أن تكبر شركاتهم لتكون الأكبر فى العالم، مشيرة إلى أن فريق الشركة مكون من بنات وشباب.